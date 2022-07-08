ما موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1443

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض تعد هي الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة خصوصًا بعدما قامت المحكمة العليا بالإعلان عن ميعاد عيد الاضحى المبارك على أن يكون في التاسع من شهر يوليو بالاخص بعد رؤية الهلال وثبوته لذلك فكثرت عمليات البحث بسبب اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة إلى الأخرى لذلك لنتعرف على ميعاد الصلاة عبر السطور القادمة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

أعلنت المملكة العليا أنها رأت الهلال وثبوته الخاص بعيد الأضحى المبارك وأن يوم الأربعاء كان يوافق التاسع والعشرين من شهر يونيو هو آخر أيام شهر ذي القعدة وهو المتمم له على أن يكون يوم 30 يونيو الموافق الخميس لعام 2022 هو أول أيام شهر ذي الحجة وعلى ذلك فإن موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية سيكون في يوم السبت القادم.

على أن تكون موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض عاصمة السعودية في تمام الساعة 5:31 صباحًا من يوم السبت القادم أول أيام العيد على أن تكون الصلاة في السعوديه تبدأ من الساعة 5:14 صباحًا وحتى الساعة 6:6 صباحًا ويتم معرفة كل موعد طبقا للمدينة التي ستقام بها.

وقت صلاة عيد الأضحى واستطلاع الهلال

قبل أن نشرع في الحديث عن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2022 يجب ان نقول أن المملكة أعلنت أن يوم الجمعة القادم الموافق 8 من شهر يوليو هو يوم وقفة عرفات، وان يوم السبت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث قد قامت دائرة الاهالي بالاطلاع على الهلال لتعرف الأدلة اللازمة والشهادات الخاصة بشأن ثبوت الهلال.

يوافق موعد عيد الاضحى المبارك في أغلب الدول العربية والدول الإسلامية مع موعد عيد الاضحى في السعودية إلا أن هناك بعض الدول التي تخالف المملكة مثل دولة المغرب حيث سيكون العيد فيها موافق يوم الأحد الموافق العاشر من شهر يوليو لعام 2022 أي أنه سيكون بعد الدول العربية بيوم واحد.

وقامت الشؤون الإسلامية بتحديد بعض أماكن إقامة صلاة العيد وقالت أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا سيكون أقل من كل عام وذلك لأن المملكة العربية رفعت إجراءات الوقاية من كوفي 19.