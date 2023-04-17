ما موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر وحقيقة صرفها قبل العيد 1444؟

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتزايد الاسئلة بخصوص موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، وذلك بخصوص الدورة السابعة عشر من برنامج الدعم الضمان الاجتماعي المطور، ونتابع معكم أعزائنا المتابعين حقيقة تبكير صرف راتب الضمان للشهر الجديد لقبل عيد الفطر والتي تزايد الجدل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتعرف معكم على الموعد الرسمي المحدد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونوفر لكم كذلك رابط الاستعلام برقم الهوية، فتابع معنا.

اخبار الضمان الاجتماعي

وقد تم الإعلان منذ حوالي عشرة أيام عن صرف مكرمة ملكية إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، والتي تابعنا معكم أخبارها وتوقعنا موعد صدورها بالفعل معكم في نجوم مصرية.

وتم بالفعل صرف المكرمة لشهر رمضان إلى جميع المستفيدين بنجاح، ومع اقتراب نهاية الشهر المبارك تتبادر الاسئلة إلى الأذهان المواطنين بخصوص تبكير صرف الرواتب إليهم، وذلك سواء من برامج الدعم مثل حساب المواطن او الضمان الإجتماعي.

ما حقيقة صرف الضمان قبل العيد

وبالطبع هناك اسئلة بين المستفيدين بخصوص صرف دفعة الضمان الخاصة بشهر مايو 2023 مبكرا لتكون قبل عيد الفطر المبارك هذا العام، وقد أثير هذا الموضوع بعد ان ظهر في حسابات بعض المستفيدين تحت اجراء الصرف، وهذا ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو قرار بتبكير صرف دفعة شهر مايو 2023 إلى قبل عيد الفطر المبارك، وفي رأينا نتوقع الا يتم تبكيرها، حيث انه تم صرف مكرمة والتي تعادل راتبا إضافيا إلى المستفيدين منذ مدة ليست بالبعيدة، ولكن بالطبع في حالة صدور أي قرار رسمي فسوف نعلمكم هنا في الموقع.

موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر

وبالنسبة إلى الموعد المخصص لصرف رواتب الدفعة الجديدة للشهر الجديد شوال 1444 هـ، فمن المقرر ان تصرف في الموعد المحدد لها من الوزارة وذلك في اليوم الآتي:

يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

الموافق بالهجري 11 شوال 1444.

رابط الاستعلام عن الاهلية

ويتم الإعلان عن أهليات المستفيدين بالدفعة في كل شهر قبل إيداعها بحوالي 4 أيام، ويتم ذلك في اليوم السابع والعشرين ميلاديا من كل شهر، ويمكنكم الاستعلام عنها عبر متابعة الخطوات الموضحة التالية: