ما سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين؟ وزارة الموارد البشرية تُجيب

يقوم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بتقديم طلبات في الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، بغرض الحصول على دعم شهريا يساعدهم في توفير متطلبات المعيشة الضرورية، حيث يسجل المواطن كل المعلومات المتعلقة بأسرته مثل عدد الأفراد وعمر كل فرد، ومن أهم المعلومات المطلوبة تحديد الدخل الشهري الإجمالي للأسرة، الذي يوضح أحقية هذه الأسرة في الدعم، وقد يقابل هذا الطلب بالرفض من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي هذه الحالة يحق للمواطن تقديم اعتراض على رفض الطلب، معرفة السبب وراء رفض للوزارة لطلب الدعم، حيث يدخل الطلب في مرحلة البحث الدقيق من قبل لجنة مخصصة بالفحص، وفي بعض الأحيان يرفض اعتراض المواطن مرتين، وسوف نتعرف معكم عن سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين.

سبب رفض اعتراض حساب المواطن مرتين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سبب رفض الاعتراض، والتي تكمن في عدم تحديث البيانات لمدة 15 يوم، من الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن ضرورة قيام كل المستفيدين من تحديث البيانات، وقد يؤدي الامتناع عن التحديث إلى توقف الدعم نهائيا، حيث ترغب الوزارة معرفة قيمة التغيرات في دخل الأسرة المستحقة للدعم.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/CnFR688XG2 — حساب المواطن (@citizenaccount) December 20, 2022

خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن