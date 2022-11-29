ما المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان

يتسأل مستفيدي الضمان عن المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع دفعة الضمان قبل أن يتم نزول الدفعة للمستفيدين، وقد أوضحت خدمة عناية العملاء الخاصة بوزارة الموارد البشرية تلك المدة، حيث يتم صرف الضمان المطور لمحدودي الدخل والفقراء والأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق التي أعلنتها الجهات المعنية.

مدة تقديم شكوى مالية بعد ايداع الضمان

حيث طرح أحد المواطنين سؤال لمعرفة المدة التي يمكن فيها للمستفيدين تقديم شكوى مالية بعد ايداع الضمان في حسابات المستفيدين، وأجابت الخدمة بأن المدة المسموح بها بعد ايداع الدفعة هي 30 يوم فقط، وفي حالة انتهاء تلك المدة وأراد شخص ما تقديم شكوى لن تظهر له أيقونة تقديم شكوى مالية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك بحث مكثف من قبل المواطنين السعوديين حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة ديسمبر 2022، حيث خصصت وزارة الموارد البشرية أن يتم صرف المعاش في الأول من كل شهر ميلادي وعند مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، فيتم الصرف في اليوم الذي يسبقه أو يليه وفقا لما تحدده الوزارة، وسيتم صرف الدفعة القادمة يوم الخميس القادم.

طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية

ويمكن لكافة المستفيدين التواصل مع وزارة الموارد البشرية من خلال اتباع أحدى الطرق التالية: