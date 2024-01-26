ما الإجراء المتبع عند ظهور رسالة “لا يوجد تأمين للمركبة” عند نقل ملكيتها؟.. أبشر توضح

تلقت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، استفسار عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، جاء نصه “أحاول نقل الملكية إلى أحد أفراد عائلتي ولكن تظهر رسالة (لا يوجد تأمين للمركبة)، وهذا غير صحيح حيث يوجد تأمين ساري للمركبة”.

ما الإجراء المتبع عند ظهور رسالة "لا يوجد تأمين للمركبة" عند نقل ملكيتها؟

ما الإجراء المتبع عند ظهور رسالة “لا يوجد تأمين للمركبة” عند نقل ملكيتها؟

وردت منصة أبشر الإلكترونية على سؤال المتابع عبر تغريدة جديدة كتبت فيها “أخي الكريم، يتطلب إصدار تأمين جديد مسجل باسم فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبة إليه”.

أخي الكريم، يتطلب اصدار تأمين جديد مسجل بإسم فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبه إليه — أبشر (@Absher) January 23, 2024

كيفية نقل ملكية السيارة عبر أبشر

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، خدمة نقل ملكية السيارة بشكل إلكتروني، من خلال إجراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، ويتم إتمام المبايعة للبائع والمشتري من خلال خدمة أبشر المركبات، وذلك عبر الخطوات التالية: