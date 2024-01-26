ما الإجراء المتبع عند ظهور رسالة “لا يوجد تأمين للمركبة” عند نقل ملكيتها؟.. أبشر توضح
تلقت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، استفسار عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، جاء نصه “أحاول نقل الملكية إلى أحد أفراد عائلتي ولكن تظهر رسالة (لا يوجد تأمين للمركبة)، وهذا غير صحيح حيث يوجد تأمين ساري للمركبة”.
ما الإجراء المتبع عند ظهور رسالة “لا يوجد تأمين للمركبة” عند نقل ملكيتها؟
وردت منصة أبشر الإلكترونية على سؤال المتابع عبر تغريدة جديدة كتبت فيها “أخي الكريم، يتطلب إصدار تأمين جديد مسجل باسم فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبة إليه”.
أخي الكريم، يتطلب اصدار تأمين جديد مسجل بإسم فرد الأسرة المراد نقل ملكية المركبه إليه
— أبشر (@Absher) January 23, 2024
كيفية نقل ملكية السيارة عبر أبشر
وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، خدمة نقل ملكية السيارة بشكل إلكتروني، من خلال إجراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، ويتم إتمام المبايعة للبائع والمشتري من خلال خدمة أبشر المركبات، وذلك عبر الخطوات التالية:
- قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- قم بتسجيل الدخول في حسابك الخاص من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة السر والنقر على كلمة تسجيل الدخول.
- قم بتحديد خدمة مبايعة المركبات.
- قم بتحديد المركبة المراد بيعها.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- قم برفع الطلب.
- قم بالنقر على إتمام المبايعة وذلك بعد تحويل المشتري لثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة.