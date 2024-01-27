ما إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله؟.. “الجوازات” تجيب
تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حساب خدمة العملاء، استفسار من أحد المتابعين جاء مفاده “السلام عليكم، ما هي إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله”، وحرص حساب خدمة العملاء في الرد على المتابع عبر تغريدة جديدة.
إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله
وكتب حساب خدمة العملاء التابع للمديرية العامة للجوازات ردًا على سؤال المتابع “وعليكم السلام، يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث، رحم الله فقيدكم“.
وعليكم السلام، يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث. رحم الله فقيدكم
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 23, 2024
شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي
وحددت الجوازات السعودية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب استيفائها لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- دفع رسوم تأشيرة الخروج النهائي.
- سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة على الفرد المراد إصدار التأشيرة له أو العامل وصاحب العمل.
- أن يكون المستفيد متواجد داخل الأراضي السعودية عن إصدار التأشيرة.
- أن يكون جواز السفر للفرد الذي يرغب بإصدار التأشيرة صالح لمدة 60 يوم أو أكثر للخروج النهائي و90 يوم أو أكثر للخروج والعودة.
- امتلاك إقامة سارية وغير منتهية.
- ألا يكون الفرد الراغب باستخراج التأشيرة يمتلك مركبة مسجلة باسمه.
- وجود بصمة للفرد الراغب بإصدار التأشيرة وذلك للذكور والإناث من عمر 15 سنة وأكبر.