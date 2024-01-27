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ما إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله؟.. “الجوازات” تجيب

ra7im

تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حساب خدمة العملاء، استفسار من أحد المتابعين جاء مفاده “السلام عليكم، ما هي إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله”، وحرص حساب خدمة العملاء في الرد على المتابع عبر تغريدة جديدة.

إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

إجراءات عمل خروج نهائي للعامل المتوفي كفيله

وكتب حساب خدمة العملاء التابع للمديرية العامة للجوازات ردًا على سؤال المتابع “وعليكم السلام، يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث، رحم الله فقيدكم“.

شروط استخراج تأشيرة الخروج النهائي

وحددت الجوازات السعودية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب استيفائها لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي في المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

  • دفع رسوم تأشيرة الخروج النهائي.
  • سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة على الفرد المراد إصدار التأشيرة له أو العامل وصاحب العمل.
  • أن يكون المستفيد متواجد داخل الأراضي السعودية عن إصدار التأشيرة.
  • أن يكون جواز السفر للفرد الذي يرغب بإصدار التأشيرة صالح لمدة 60 يوم أو أكثر للخروج النهائي و90 يوم أو أكثر للخروج والعودة.
  • امتلاك إقامة سارية وغير منتهية.
  • ألا يكون الفرد الراغب باستخراج التأشيرة يمتلك مركبة مسجلة باسمه.
  • وجود بصمة للفرد الراغب بإصدار التأشيرة وذلك للذكور والإناث من عمر 15 سنة وأكبر.
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عن الكاتب:
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ra7im

حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، أعمل لدي خبرة كبيرة في انشاء مواقع وورد بريس، عملت سابقًا ك متخصص سيو لدى بعض الشركات، لدي حاليًا فريق كبير وقوي خاص بكتابة المقالات والأخبار

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