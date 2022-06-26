ماهي قيمة غرامة تأشيرة الزيارة العائلية عند انتهائها وهل العقوبة عند المخالفة السجن

حرصت وزارة الخارجية على تقدم الكثير من الخدمات الحكومية خصوصا للأشخاص المقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت الوزارة لهم خدمة تأشيرة الزيارة العائلية الإلكترونية، والتي تقدم للأقارب فقط من هم بالدرجة الأولى من أجل استقدام ذويهم وقضاء بعض الوقت بالمملكة، وذلك بناءا على مجموعة من الشروط التي يجب على الشخص الإلتزام بها، ومن خلال هذا المقال سنقدم إليكم اليوم كل ما يخص غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية وخطوات طلب زيارة عائلية متعددة وهي كالآتي.

ماهي قيمة الغرامة عند انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية

عند انتهاء التأشيرة للمرة الأولى فهنا سيتم تسديد غرامة تصل قيمتها إلى 15 ألف ريال مع القيام بالترحيل.

أما إذا لم يقوم الشخص بمغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء التأشيرة للمرة الثانية، فإن قيمة الغرامة تصل إلى 25 ألف ريال سعودي بالإضافة للحبس لمدة شهر، كما سيتم ترحيله بعد ما يتم انقضاء المدة الحبس.

في حين انتهاء التأشيرة للمرة الثالثة فهنا سيقوم الشخص بسداد غرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي، وسوف يسجن لمدة ستة أشهر وبعد ذلك سيتم ترحيله خارج المملكة العربية السعودية.

كيفية طلب زيارة عائلية متعددة

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل طلب الزيارة العائلية: