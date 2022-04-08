ماهى حقيقة تغير موعد إجازة عيد الفطر للطلاب فى المملكة العربية السعودية ورد وزارة التعليم على هذا

ترتفع عمليات البحث بشكل كبير بالمملكة ولا سيما بين طلابها وأولياء الأمور عند مواعيد الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك حيث انتشرت بعض الشائعات حول تقديم موعدها عن الموعد المخطط لوفقا للتقويم الدراسي المعتمد للفصل الدراسي الثالث بالمملكة وهو ما سوف نعمل على الإجابة حول حقيقة تلك الشائعة

إجازة عيد الفطر للطلاب

بخصوص الشائعة الخاصة بعطلة عيد الفطر المبارك في للطلاب بمختلف المراحل التعليمية وكذلك موظفي المملكة العربية السُّعُودية صرحت وزارة التعليم السعودي إنها لا صحة نهائيا لكل ما تم نشره حول موعد تحديد تلك العطلة وأنه سوف تسير الأمور كما هو مخطط لها وفقا للفصل الدراسي الثالث وليس هناك نية في تغير مواعيد العطولات المحددة التي سوف تصل إلى 12 يوما كاملا حيث سوف تبدأ العطلة من الثاني والعشرون من رمضان 1443 وتنتهي في السابع من شهر شوال 1443

موعد إجازة عيد الفطر في بعض قطاعات المملكة

وعلى صعيد متصل سوف تكون عطلة عيد الفطر للموظفين بعد مرور يومين من بَدْء طلاب السُّعُودية عطولاتهم الخاصة بالعيد حيث سوف تبدأ يوم 25 رمضان 1443 وسوف تستمر إلى 6 شوال 1443 حيث تصل إجازة الموظفين في المملكة العربية السُّعُودية إلى 10 أيام كاملة وتعمل المملكة على مراعاة الجانب الترفيهي للطلاب في التقويم الدراسي الجديد حيث يتم تقليل أيام الدراسة لمصلحة العطولات مع جعل الفصول التعليمية 3 فصول بدلا من اثنين حتى يكون هناك متسع من الوقت لكل طالب من أجل فهم المناهج بشكل مريح