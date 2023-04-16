مالك معرض سيارات بالسعودية قام بحيلة خطيرة لخداع الزبون ولكنه وقع في شر أعماله!

قام مالك معرض سيارات في المملكة العربية السعودية، بحيلة خطيرة لخداع الزبون، لكنه وقع في شر أعماله وكانت نهايته صادمة، وذلك بعدما قامت النيابة العامة بالمملكة بكشف حقيقة هذا البائع السعودي، ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد قامت بتوجيه الاتهام المباشر لمالك معرض السيارات بتهمة الغش التجاري للزبائن، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل القبض على مالك متجر السيارات الذي قام بعملية الغش التجاري.

تفاصيل بيع سيارة مغشوية من قبل أحد البائعين بالسعودية

وبعد إتمام عملية التحقيقات من قبل النيابة العامة بالمملكة، فقد كشفت التحقيقات تفاصيل عملية الغش التجاري، حيث أن صاحب السيارة قد قام بإعادة هيكلة السيارة من البداية.

إضافة إلى أنه قد قام بإحداث تغيير جذري في هيكل السيارة، بحيث تبدو السيارة أنها حديثة الصنع.

ولكن بعد التحقيق، فقد تبين أن السيارة هي عبارة عن سيارة قديمة، وقد تعرضت إلى حادث مروري من قبل.

ولقد تم تقدير تلف السيارة هذا من قبل الجهات المختصة، حيث قد بينت أن السيارة تالفة بالكامل.

النيابة العامة تحيل صاحب الواقعة إلى التحقيق