ماكرون ومحمد بن سلمان يبحثان تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية

محمد عبد الحميد

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ماكرون ومحمد بن سلمان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد هنأ أيضاً ماكرون على إعادة انتخابه كرئيس لفرنسا.

جرى استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وإبراز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا الصدد.

قد يهمك: وزارة الصحة السعودية.. تكشف سبب ما يسمي بـ “اكتئاب شهر شوال” وتقلب المزاج

شروط وطريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان عبد العزيز بالتفصيل

ولي العهد السعودي يقدم العزاء لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ خليفة “فيديو”

وقال قصر الإليزيه المقر الرسمي لرئيس جمهورية فرنسا، إن الأمير محمد ناقش أيضاً مع ماكرون سبل تخفيف التوترات في أوكرانيا.

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.