ماكرون ومحمد بن سلمان يبحثان تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد هنأ أيضاً ماكرون على إعادة انتخابه كرئيس لفرنسا.

جرى استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، وإبراز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا الصدد.

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وقال قصر الإليزيه المقر الرسمي لرئيس جمهورية فرنسا، إن الأمير محمد ناقش أيضاً مع ماكرون سبل تخفيف التوترات في أوكرانيا.