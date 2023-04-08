ماذا قال تاليسكا بعد تجديد عقده مع النصر وكم سيتقاضى في الموسم؟

بعد تجديد تعاقده مع نادي النصر السعودي لمدة عامين إضافيين، علق اللاعب البرازيلي تاليسكا قائلا إنه اختار القرار الأسهل والأجمل في حياته، وأبدى تاليسكا سعادته البالغة بتجديد عقده، وقال إنه لن ينسى تلك اللحظة، وأن قرار هو الأسهل في حياته، حيث لم تكن تلك اللحظة هي انتقال من فريق إلى آخر، بل كانت بداية مرحلة جديدة في حياته، بداية قصة جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره، وسيستمر مع الفريق حتى عام 2026.

تفاصيل تجديد تعاقد اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا مع نادي النصر

هذا وقد كشفت تقارير رياضية سعودية عن تفاصيل العرض المالي للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر السعودي مشيرة إلى أنه تم تمديد التعاقد أمس لمدة عامين إضافيين بمقابل 18 مليون دولار، بحيث يتقاضى اللاعب 9 ملايين دولار في العام تشمل المكافآت والحوافز، وأن هذا سوف يكون بدعم من العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد.

أرقام النجم تاليسكا مع العالمي

لعب البرازيلي أندرسون تالسيكا مع النصر 52 مباراة، أحرز فيها 35 هدفاً، وصنع 5 أهداف، كما شارك في 16 مواجهة هذا الموسم مع العالمي في دوري روشن السعودي، سجل فيها 16 هدفا، وصنع هدفاً، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري حتى الآن مناصفة مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال.