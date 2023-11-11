ماذا فعلت الطفلة السعودية أصالة راجح ليتم تكريمها من خادم الحرمين الشريفين؟ تعرف على التفاصيل الكاملة

في خبر ملهم، حصلت الطفلة السعودية أصالة راجح الشيخي على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة بسبب تضحيتها الشجاعة، أصالة، التي لا يزال عمرها صغيرًا، لم تتوان عن إنقاذ حياة شقيقها وإنهاء معاناته المرضية، والدة أصالة، فاطمة حسن الشيخي، سردت قصة تضحية ابنتها ومساعدتها لشقيقها البالغ من العمر 21 عام، الذي كان يعاني من مرض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا.

الطفلة السعودية أصالة راجح الشيخي المصدر: أكس

تفاصيل العملية

تم إجراء الفحوصات في مستشفى الملك فهد التخصصي، ومطابقة التحاليل للأسرة كاملة، ولم يتم التطابق إلا من خلال أنسجة أصالة، أجريت لأصالة عمليتان بعد مطابقة الأنسجة مع شقيقها، على الرغم من صغر سنها، كانت شجاعة، وقامت بعمل العملية والتي كانت أشبه بالمغامرة للتبرع بالنخاع الشوكي من عظمة النخاع.

وتمت العملية بنجاح بفضل كفاءة الأطباء في المستشفى الذين بذلوا كل الجهد، أصالة وصلت مرحلة التعافي مع شقيقها، وأما عن حصولها على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، فأوضحت الأم أن هذا شرف كبير لهم.

تكريم الطفلة أصالة راجح الشيخي

نيابة عن مدير التعليم بمحافظة القنفذة أحمد بن حسن الجعفري، كرمت مديرة الإشراف التربوي بتعليم القنفذة للبنات، الطالبة أصالة راجح الشيخي من مدرسة متوسطة دوقة الأولى بتقليدها بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قامت إدارة تعليم القنفذة بمنح أصالة هدية تقديرية نظير عملها الإنساني المتمثل في تبرعها لأخيها الأكبر بالخلايا الجذعية.

رد أصالة

أعربت الطالبة أصالة عن سعادتها بهذا التكريم حيث قالت: “أتوجه بالشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على منحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة الذي يعتبر فخرا لي.