ماجستير “دراسات المرأة” في جامعة الأميرة نورة، الأول من نوعه في السعودية

بهدف رفع مستوى المرأة السعودية في سوق العمل وتأهيل قيادات نسائية قادرة على المشاركة في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2030م برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن برنامجها النوعي الجديد على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال ماجستير “دراسات المرأة” الذي ينطلق في العام الدراسي القادم 1444هجرية.

شهادات عُليا ومؤهلات مُعتمدة

ويُقدم البرنامَج مجموعة متميزة من أعضاء الهيئة التدريسية المختصين في إدارة الأعمال والقانون والخدمة الاجتماعية إضافة إلى مختصين في كُلٍ من الآداب والتربية، الأمر الذي سوف يساعد على إعطاء البرنامج صورة شاملة لدراسة مواضيع المرأة في العلوم المختلفة.

ويشمل البرنامَج مجموعة من التخصصات وتمنح مؤهلات معتمدة وشهادات عليا في القيادة ودراسات المرأة إضافة إلى الدبلوم العالي في دراسات المرأة وماجستير دراسات المرأة، ضمن مسار “الموارد البشرية” أو مسار “الدراسات الاجتماعية”.

أهداف البرنامَج

ويسعى البرنامَج إلى تأهيل قيادات متميزة وقادرة على دراسة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وابتكار الحلول والتشريعات إضافة إلى صناعة المبادرات التي تساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وقد أوضحت إدارة الجامعة أن البرنامَج يضم مجموعة من المقررات التخصصية التي تساعد في الدراسة والتطبيق العملي لأساسيات دراسات المرأة وتطوير مهارات إعداد الدراسات البحثية والتوعية لناحية تمكين المرأة والقيادة المعاصرة، ومن أبرز تلك المقررات: (مقدمة في نظريات دراسات المرأة، السلوك التنظيمي، المرأة والسياسات العامة، أسس القيادة ونظرية التغيير، الندوات العلمية في دراسات المرأة، مناهج البحث العلمي في دراسات المرأة، دراسات المرأة العربية، حقوق المرأة، علم نفس المرأة، الأداء العالي والصحة، المرأة في القوى العاملة).

التسجيل في البرنامَج

هذا ويمكن التسجيل في البرنامَج والاطلاع على شروط التسجيل عبر رابط التسجيل على موقع عمادة الدراسات العليا، ويستمر التسجيل حتى 12 من فبراير المقبل. ويتضمن البرنامَج مقررات دراسية بواقع 46 ساعة دراسية معتمدة خلال عامين، وينتهي البرنامَج بتقديم “رسالة” أو “بحث التطبيقي”، أو “تدريب ميداني”، أو “مبادرة وطنية”.