أخبار السعودية

بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 11293 نقطة

محمد صفوت

أُغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي منخفضًا اليوم بانخفاض قدره 12.10 نقطة عند مستوى 11293.18 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال، وشهدت جلسة التداول تداول 222 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

مؤشر الأسهم السعودية

الأسهم المرتفعة اليوم في مؤشر الأسهم السعودية

تصدّرت أسهم شركات الصقر للتأمين ونقي والجزيرة ريت والتصنيع والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم المرتفعة، في حين تراجعت أسهم شركات الشرقية للتنمية وكهرباء السعودية وتهامة وأميانتيت وتكوين.

وكانت أسهم شركات زين السعودية وأمريكانا ودار الأركان والخليجية العامة وتهامة هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة، في حين كانت أسهم شركات زين السعودية وإس تي سي والأهلي ولوبريفت وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة.

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، فقد ارتفع بمقدار 96.35 نقطة ليغلق عند مستوى 21151.91 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 472 ألف سهم.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية “نمو” ارتفاعًا في أسهم 26 شركة وانخفاضًا في أسهم 24 شركة خلال جلسة التداول حتى الإغلاق.

محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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