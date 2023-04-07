مؤسسة عبد اللطيف جميل توفر عروض لتقسيط تويوتا راش 2023 السعودية

يزداد البحث عن عروض التقسيط في الفترة الحالية نظرا لارتفاع أسعار السيارات في الاسواق، ولذلك تقوم مؤسسة عبد اللطيف جميل بتوفير أفضل العروض الخاصة بالتقسيط وعلى رأس القائمة تقسيط تويوتا راش 2023 السعودية، والتي تتمتع بالكثير من المميزات والمواصفات التي تجعلها من الخيارات الأمثل للعملاء، وسوف نوضح في مقالنا بنجوم مصرية خطوات التقسيط وأهم المواصفات.

كيف يمكن تقسيط تويوتا من مؤسسة عبد اللطيف جميل؟

توجد خطوات الكترونية سهلة يمكن من خلالها التقديم على طلب تقسيط سيارة تويوتا راش 2023 وتتمثل تلك الخطوات في الأتي ذكره:

تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة عبد اللطيف جميل.

تسجيل بيانات العميل مثل كتابة الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني ورقم الهوية الوطنية والعنوان.

اختيار نوع السيارة سواء تويوتا راش 2023 أو غيرها واختيار الفئة المراد تقسيطها.

تحديد مبلغ القسط ومدة التقسيط من الخيارات المتاحة والتي لا يمكن أن تزيد عن 60 شهر واختيار وسيلة الدفع.

إدخال بيانات بطاقة الائتمان لسحب مبلغ القسط كل شهر تلقائيا.

يبلغ قسط تويوتا راش استاندر حوالي 1290 ريال سعودي والتي يبلغ سعرها 73 ألف ريال سعودي.

يبلغ قسط تويوتا راش جي ال 1390 ريال شهريا حيث أن سعرها حوالي 79 ألف ريال سعودي.

مميزات تويوتا راش 2023 من الداخل

تمتاز السيارة من الداخل بالكثير من المميزات والتي تجعلها ذات مواصفات مثالية بالنسبة للعملاء حيث أن لها مقاعد فاخرة الصنع مع وجود مكيف هوائي وشاشة بمساحة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة والاتصال بالبلوتوث والواي فاي، وجود أنظمة حماية مثالية حيث أن المقاعد مزودة بوسائد هوائية كما أن الفرامل ذاتية الانغلاق.

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مواصفات تويوتا راش 2023 من الخارج

تأتي السيارة من الخارج بالكثير من المميزات والتي على رأسها وجود الإطارات بمساحة مميزة لتعطي السيارة الثبات والسرعة بخلاف أن المحرك يأتي بسعة 1.5 لتر يولد قوة 103 حصان، كما أن بها مصابيح إضاءة خلفية وأخرى أمامية وغيرها ضبابية لسهولة الرؤية على بعد مسافات كبيرة لمنع الاصطدام هذا إلى جانب إنذار الحماية الذي يطلق عند اقتراب الأجسام الغريبة.