مؤسسة تكافل الخيرية تودع الدفعة الثانية والأخيرة اليوم لطلابها المستحقين

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية اليوم الدفعة الثانية والأخيرة لطلاب وطالبات التعليم السعودي العام المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وشملت هذه الدفعة قرابة 273 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من سبعة عشر ألف مدرسة حكومية، ويمثل هذا الدعم من إعانات العام الدراسي الحالي الدفعة النهائية، وهو عبارة عن مبالغ مساندة وداعمة للطلاب من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز“، ولقد تم إيداع هذه المبالغ المخصصة لكل طالب في حسابات المدارس، والتي بدورها تقوم بتقديم الدعم العيني والنقدي لهؤلاء الطلاب والطالبات المستحقين.

الدعم يغطي ثلاثة برامج

وعبّر وزير التعليم السعودي، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن امتنانه وبالغ عرفانه للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد على دعمهما السخي والمستمر للمؤسسة الخيرية “تكافل“، ولكل الطلاب والطالبات التي ترعاهم المؤسسة لضمان استمرارهم في مواصلة تعليمهم واستمرار مسيرتهم في التحصيل العلمي والأكاديمي.

وتغطي هذه الإعانات الاحتياجات المدرسية لكل من الطلاب والطالبات المحتاجين في ثلاثة برامج أو نواحي وهي ( الحقيبة المدرسية، والكسوة المدرسية، والوجبة المدرسية)، وتقوم المدارس بتوزيع المبالغ المستحقة بمعرفتها الخاصة.

تكافل مؤسسة خيرية تقدم عددا من برامج الدعم الأخرى

تقدم مؤسسة تكافل الخيرية عدداً من ألوان الدعم المعنوية والمادية الأخرى لكافة الطلاب والطالبات المستفيدين من أنشطتها، ويمكن للطلاب الذين شملهم الدعم المالي أن يستفيدوا من باقي البرامج التي توليها المؤسسة رعاية خاصة مثل برامج (كسوتي، وجبتي، الدروس الخصوصية..إلخ).

يذكر أن معايير الاستحقاق للطلاب الذين حصلوا على الإعانات المالية تكون عبر آليات خاصة بالمؤسسة، فهؤلاء الطلاب قد تمت معالجة بياناتهم وظروفهم المعيشية جيداً، وكذلك أولياء أمورهم، وذلك بحسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة الداخلية، والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضا وزارة التجارة.