شروط وخطوات تقديم طلب مساعدة مالية فورية من مؤسسة الوليد بن طلال

تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تحرص على مساعدة الآخرين في المملكة وتقدم الكثير من الخدمات والمساعدات العينية والمالية وهذا لرفع العبء عن المواطنين السعوديين محدودي الدخل أو الذين يعانون من الدخل المنخفض، ولذلك للمؤسسة دور ملحوظ جدًا في مساعدة المواطنين لهذا يسارع عدد كبير بتقديم طلب مساعدة إلى المؤسسة للحصول على الدعم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الحصول على مساعدة مالية فورية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنك تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة الوليد بن طلال من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلى بوابة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية من هنا .

. ثم قم بالتأكيد على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل قم بملء البيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور قم لكتابتهم.

قم بالتأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

يشترط في البداية أن تكون المساعدة مقدمة إلى مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يشترط أن لا يزيد دخل المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

أن لا يكون قد سبق وحصل على مساعدة من المؤسسة من قبل.

يشترط أن لا يكون لدى المتقدم أصول مالية وسجل تجاري.

يلزم أيضاً أن لا يمتلك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه أو سيارة مسجلة باسمه.

يلزم المتقدم أن يقوم بالتعهد بعدم بيع السيارة أو إتلافها، وأن دفع كافة المخالفات المرورية.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

الاتصال من خلال 966112110000.

من خلال الواتساب من خلال 966577009972.

الحصول على المساعدة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

شروط طلب مساعدة سيارة مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية