مؤسسة التكافل توفر دعم لطلاب والطالبات ما يقارب 135 مليون ريال سعودي

تهدف مؤسسة التكافل في المملكة العربية السعودية إلى توفير الدعم المادي الطلاب والطالبات، وتوفير وجبات غذائية متكاملة أيضاً، حيث تتواصل مؤسسة التكافل مع العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة والحكومية، وذلك بهدف توسيع نشاطها لدعم أكبر عدد من الطلاب، وتوفير الدعم لهم من المرحلة الأولى حتى يتحولوا لمرحلة الإعتماد على أنفسهم.







ما هي الشروط المطلوبة لتسجيل في مؤسسة التكافل؟

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم متعلماً وليس طالب محو أمية.

يجب أن يكون المتقدم قد تم إدراج اسمه من قبل نظام التكافل المدرسي.

لا يحق لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي التقديم لمؤسسة التكافل.

على الطالب أن يقوم بالتقديم الطلب كل عام ليحصل على الدعم.







مؤسسة تكافل لهذا العام تقدم الدعم لـ270 طالب وطالبة من الفصل الأول.

قدمت مؤسسة التكافل السعودية الدعم للفصل الدراسي الأول في حسابات المدارس، التي تعمل بدورها على تقديم الدعم المطلوب الطلاب والطالبات.

حيث قدمت الدعم للفصل الدراسي الأول لما يقارب 270 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 20 مدرسة حكومية، حيث يقدر قيمة المبلغ ما يقارب 135 مليون ريال سعودي.

يقوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على دعم هذه للمؤسسة لمواصلة الدعم لطلاب المحتاجين ومساعدتهم على الاستمرار في التعليم.







واسهام مؤسسة التكافل السعودية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 بهدف تعزيز مبادئ الرعاية الإجتماعية، وبناء مجتمع قوي ومنتج.