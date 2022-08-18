مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجيب: متى ينقطع راتب التقاعد للورثة 1444

طرح أحد المستفيدين من معاش التقاعد استفسار متى ينقطع راتب التقاعد للورثة، وكان هذا على الحساب الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية، ولعله من أبرز الأسئلة وأكثرها شيوعا بين الأفراد الذين يريدون معرفة حقيقة هذا الأمر، وكانت المؤسسة قد قامت بالكشف عن الحالات التي يتم فيها إيقاف راتب الوراثة، كما حددت أهم الفئات المستحقة له في حالة وفاة المستفيد الرئيسي من الراتب، وسنوضح لكم أهم النقاط بهذا الخصوص، تابعوا معنا.

متى ينقطع راتب التقاعد للورثة

قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجابة عن سؤال متى ينقطع راتب التقاعد للورثة، ويكون هذا في حالات محددة فقط ولا يحصل الأمر بشكل عشوائي، والحالات التي ينقطع فيها هي كما يلي:

في حال تزوجت الأم بعد وفاة زوجها، سينقطع الراتب التقاعدي

أما بنات المستحق في حال زواجهن، فأسماؤهن تسقط بشكل تلقائي من قائمة المستفيدين

والأبناء الذكور يتوقف صرب راتب الوراثة لهم إن بلغوا سن 21 سنة، لأنهم يصبحون مؤهلين للعمل، غير أنه هناك فئات مستثناة من هذا، وهم الأفراد الذين لم يكملوا دراستهم بعد، أو يعانون من مرض مزمن.

إن أخوات المتوفي أيضا ينقطع عنهن الراتب في حال زواجهن

وكذلك إذا توفي الوريث الذي يستفيد من المعاش، سينقطع صرف الراتب.

المستحقين لمعاش التقاعد بعد وفاة المستفيد

بعد وفاة المستفيد يوجد هناك فئات أخرى لها الحق في الاستفادة من معاش التقاعد، وهم في الغالب من المقربين له، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

أرملة الشخص المتوفي، كما أنه يمكنها الاستفادة في حال كانت مطلقة بشكل رجعي

أيضا إن كان له جد وجدة في رعايته قبل وفاتهن يمكنهم الاستفادة من المعاش

وأبناء المتوفي ممن بلغوا 21 حتى 26 سنة، وكانوا موافقين للحالات المذكورة سابقا.

كل بنات المتوفى يصرف لهن الراتب دون النظر لأعمارهن، ونفس الأمر بالنسبة لأخواته إن لم يكنّ متزوجات.

موعد صرف راتب التقاعد

تجدر الإشارة لمن يتساءلون عن موعد صرف رواتب التقاعد في السعودية بأنها تصرف في حسابات كل المستفيدين بتاريخ الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي بعض الأحيان يتم تأخير مواعيد الصرف في حال وافق يوم إجازة بالمملكة.