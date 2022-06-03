مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد تقدم المساعدات المالية والعينية للمواطنين

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد واحدة من أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تعمل على تقديم الدعم والمساعدة إلى المواطنين في المملكة وتستهدف الأسر الفقيرة والأشد احتياجا حيث أنها تعمل على رفع المستوى المعيشي وتوفير الاحتياجات الأساسية لديهم ولا يقتصر الدعم على الدعم المالي فقط وإنما تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بتقديم الدعم العلاجي والتعليمي والصحي والسكني وسداد الديون وهناك العديد من الأسر تواجه صعوبة في مواكبة ظروف الحياة بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بالإضافة إلى من يعانون من عدم وجود مصدر دخل ثابت لديهم، وأوضحت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد أنه يمكن لكافة المواطنين التقديم للحصول على المساعدات بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات الحصول على مساعدات من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

ما هي شروط الحصول على مساعدات من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ؟

حددت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على مساعدات وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية ولم يتركها لمدة طويلة على الأقل 90 يوم.

يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية المتقدم للحصول على المساعدة.

يجب أن يكون المتقدم غير حاصل على أي مساعدة من هذه المؤسسة من قبل حتى يتمكن من الاستمتاع بهذه المنحة المميزة.

يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود.

خطوات تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب اتباع عدد من الخطوات للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وهي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من هنا .

. الدخول إلى الصفحة الرئيسية والضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار المساعدات المالية.

اضغط على طلب المساعدة والانتقال إلى صفحة جديدة.

تسجيل كافة المعلومات المطلوبة وتحديد المساعدة التي يرغب المتقدم في الحصول عليها.

في النهاية يجب التأكد من صحة كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

طريقة تقديم طلب مساعدة إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز

في البداية يجب كتابة البسملة ثم التحية:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابة ولي العهد الأمير عبد العزيز بخط عريض في منتصف السطر أدناه: “حفظكم الله ورعاكم”.

إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على المساعدة

الاسم/…. العنوان/… رقم الهاتف/…

كتابة نوع المساعدة التي يحتاج الحصول عليها ثم اكتب “الله يوفقك”.

تحديد الطلب المراد الحصول عليه تحديداً.

خطوات التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال عدد من الطرق وهي: