ليونيل ميسي يلقى ترحيبًا حارًا لدى وصوله مطار جدة بعد أن أصبح سفيرًا للسياحة السعودية

أعلن وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أصبح رسميًا سفيرًا للسياحة السعودية، ولدى وصوله إلى جدة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي يوم الإثنين ترحيبًا حارًا، والذي كان برفقته زميله في المنتخب الأرجنتيني، ولاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو باريديس وأصدقاء آخرون.

ليونيل ميسي

ترحيبًا رسميًا

وغرّد الوزير الخطيب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مرحبًا باللاعب الأرجنتيني قائلًا: ” أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية، لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق، هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية “.

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية pic.twitter.com/E9U6WsWWQA — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 9, 2022

وأظهرت الصور المرفقة بالتغريدة، وصول ميسي إلى جدة مع زميله لياندرو باريديس، مع انتشار الإعلان عن دور ميسي الجديد كسفير للعلامة التجارية السياحية للمملكة العربية السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين، بما في ذلك لاعبي كرة القدم، بخطوة وزارة السياحة بتعيينه كسفير للسياحة السعودية.

ويُذكر أن زيارة ميسي هذه، هي الزيارة الرابعة له للمملكة العربية السعودية، بعد أن قاد منتخب بلاده عام 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يحضر كأس السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في الرياض أيضًا، والزيارة الثالثة كانت في عام 2020، حين واجه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.