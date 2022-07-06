لينك مسابقة فايز المالكي 1444.. ومن هو مؤسسها

الكثير من الناس يقبلون على الاشتراك في المسابقات ولكن قد لا يعلم البعض طرق الاشتراك فيهاوكيفية التسجيل بها، ومن أشهر المسابقات التي يقبل عليها عدد كبير من الناس هي المسابقة الخاصة بالفنان فايز المالكى، ولمن لا يعلم من هو فايز المالكى فإليه هذا المقال حيث يتناول كل ما يتعلق به وبسيرته الذاتية.

من هو فايز المالكى

فايز أحمد المالكى هذا هو إسمه بالكامل وشهرته هو مناحى يبلغ من العمر 52 سنة وعرقه عربي، ولد في الطائف بالمملكة العربية السعودية أي أنه سعودى الجنسية وتاريخ ميلاده 12 سبتمبر 1969م، يتميز بلون عينه اليني وشعره الأسود وبشرته ذات اللون الحنطى وحالته الاجتماعية متزوج ولديه 5 أبناء وهم راكان ومحمد وشوق وسارة وسوسن.

كما أنه يتحدث اللغة العربية ولكن لهجته هي اللهجة السعودية وسنوات النشاط 1985 حتى الآن، ويعمل كممثل وتحديداً فنان كوميدي ويتميز في أعماله أنه يبلغ عليها الطابع الفكاهي والروح المرحة، كما أنه في مسيرته الحياتيه قد شغل بعض المناصب الكبيرة والمرموقة مثل أنه شغل منصب سفير النوايا الحسنة، ويرجع ذلك إلى أنه من أكثر الشخصيات المحبوبة والمؤثرة بين الناس وذلك لأنه ظل يقدم طوال حياته الكثير من المساعدات للآخرين.

رابط مسابقة فايز المالكى

قد أعلن الفنان فايز المالكى مؤخراً عن أنه سيقيم مسابقة أسألة للشعب السعودي، وأعلن أنها ستكون أسأله سهلة وبسيطه وتتمحور حول المعلومات الخاصة بالمملكة العربية السعودية ومدنها وقراها، أي أنه كل من هو سعودي يمكنه الإجابة على كافة الأسئلة بسهولة، ومن يفوز في هذه المسابقة سوف يحصل على 2 مليون ريال سعودي وفى كل شهر 100 ألف ريال، ولكن حتى الآن لم يعلن عن موعد المسابقة تحديداً وسوف يقوم بالإعلان عن وقتها عبر حسابه الخاص على سناب شات ورابط الاشتراك من هنا.