المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ الضمان الاجتماعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة
أخبار السعودية

لينك الإستعلام عن أسماء مستفيدي المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 هـ

بواسطة حسين كراز 0


يهتم الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بموعد صرف وإيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية العديد من التفاصيل الجديدة المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تتميز المقطوعة كونها هي الوحيدة التي يتم صرفها بشكل سنوي لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، ويأمل الكثير من المواطنين الإسراع في صرف المقطوعة من أجل تحسين الظروف المعيشية التي تعيشها العديد من الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ولم تعلق وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال حساباتها الرسمية على كافة الإشاعات التي تتحدث عن صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي.



شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

  1. يجب على المستفيد ان يكون أكثر من 35 عاماً .
  2. يجب على المستفيد ان لا يمتلك سجل تجاري وأن يكون مقيم في السعودي، وسعودي الجنسية.
  3. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة.
  4. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة


ما هو الموعد لصرف الدفعة الجديدة من المقطوعة

أعلنت وزارة العمل على أنه في حال إيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة فأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الرسمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد إنتشرت العديد من الشائعات التي تحدثت عن صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة، الأمر الذي لم تعلق عنه وزارة العمل.



الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل مساعدة الأسر السعودية في التسجيل والإستعلام عن موعد صرف تلك المقطوعة، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي 

 

 

 



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حسين كراز

    كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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