لينك استعلام نظام جدارة 1440 للاستعلام عن وظائف وزارة الخدمة المدنية السعودية mcs.gov.sa نقدم لكم حتى تتمكنون في التسجيل في موقع جدارة الإلكتروني والاستفادة من كافة الوظائف التى يتيحها نظام جدارة 1440 الجديد للمواطنين فى المملكة، حيث يعتبر لينك استعلام نظام جدارة 1440 محل بحث مستمر للمواطن السعودي الراغب العمل من جميع المدن بكافة المؤهلات العلمية والمجالات المختلفة.

لينك استعلام نظام جدارة 1440

يتمكن أى مواطن سعودي من الدخول على لينك استعلام نظام جدارة 1440 للاستعلام عن وظائف وزارة الخدمة المدنية السعودية من هنا

طريقة التسجيل في نظام جدارة 1440

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية.

اختيار التسجيل بالتوظيف في نظام جدارة

الضغط على خانة تسجيل جديد.

كتابة البيانات وهي: “رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة”.

وضع الصورة الرمزية المتضمنة 6 أرقام وتكون موجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها.

إضافة بيانات الحالة الصحية بدقة شديدة.

إدخال البريد الإلكتروني بحرص ودقة لأنه يعتبر وسيلة الصلة الوحيدة بين المتقدم والوزارة.

أهداف نظام جدارة 1440