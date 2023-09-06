لو تبغى مليون في المهر تستاهل.. مواطنة تثير إعجاب السعوديين بعد مشاركتها لروتينها اليومي مع الأغنام

في لمحة فريدة من نوعها، اختارت شابة مشاركة تجربتها الصباحية مع قطيع الأغنام من خلال مقطع فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء هذا المقطع تزامنا مع منشورات كثيرة حول ارتفاع نفقات الزواج في السعودية ومشاكل المهر المرتفعة.

فتاة توثق روتينها الصباحي مع الأغنام - مصدر الصورة: تيك توك.

سلطت الشابة السعودية الضوء على مهامها المتعددة التي تقوم بها يوميًا، معبرة عن تجربتها قائلة: “روتيني مع الغنم يجمع بين دوري كفتاة وكولد في آن واحد” وتابعت بخير “أنا سعيدة بما أقوم به”.

المقطع يرصد خطواتها منذ خروجها من المنزل في الساعات الأولى من الصباح، متجهة إلى المزرعة حيث تباشر بتحرير الأغنام من مأواها، ثم تهتم بتقديم الطعام والشراب لهم بكل حب وعناية.

من جهة أخرى تفاعلت العشرات من البنات السعوديات مع المقطع، حيث قالت واحدة “والله لو كنت مكانك ما أصبر أعيش بهذه الطريقة” وقالت أخرى “عيشتك أحسن من الناس اللي في المدينة راحة البال لا تشترى بالمال وأنت تعيشينها يومياً” وقالت أخرى في تعليقها “رغم صعوبة الوضع لكنك بدون شك ستكونين سعيدة وفخورة بما تقومين به الله يسعدك ويكتب لك الخير”.

وعلى جانب أخر علق مغردون على المقطع، حيث قال أحدهم “هذه هي النماذج التي يجب متابعتها ويجب أن نعطيها حقها من الشهرة” وقال أخر “هذي حتى لو قالت مليون بالمهر تستحق لأنها سند في الحياة”.