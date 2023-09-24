لولا لطف الله.. فارس سعودي مبتدئ يسقط فجأة من على ظهر حصان في احتفالات اليوم الوطني

في واقعة مفاجئة خلال احتفالات اليوم الوطني، أظهر مقطع فيديو تم تداوله وقوع شاب سعودي من فوق حصانه في لحظة غير متوقعة.

شاب يسقط من على ظهر حصان - مصدر الصورة: صحيفة صدى.

قام الحصان بشكل مفاجئ بالقفز بقوة باستخدام قدميه الأماميتين، مما أسفر عن سقوط الشاب الذي كان يركبه.

من جهة أخرى، فقد هرع بعض الشبان المحيطين نحو المكان محاولين تقديم المساعدة، لكن، وبفضل الله، تمكن الشاب من تفادي تعرضه لإصابة خطيرة، حيث زحف بسرعة بعيدًا عن الحصان واستعاد توازنه.

وفي تصريحاته قال “لست مبتدئ وهذه الأشياء ممكن تحصل لأي فارس” وتابع قائلا “الحمدلله أنني بصحة جيدة وكل سنة والمملكة العربية السعودية وشعبها بأمان وللأمام إن شاء الله”.