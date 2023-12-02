لوحات وأرقام مميزة يطرحها المرور السعودي خلال مزاد اللوحات الإلكتروني غداً الأحد عبر أبشر

أعلنت هيئة المرور أن مزاد اللوحات الالكتروني سينطلق يوم غد الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر 2023، حيث سيتمكن الحاضرين من رؤية جميع اللوحات المميزة وشراء ما يريدونه منها، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس.

مزاد اللوحات الإلكتروني - المصدر: المرور السعودي عبر إكس

وأوضحت هيئة المرور العامة بالمملكة العربية السعودية أن هذا المزاد سوف يستمر على مدار يوم الأحد، والذي يوافق يوم 3 من شهر ديسمبر 2023، 19جمادى الأول 1445 هجرياً، ويوم الاثنين 20 جمادى الأول الموافق 4 ديسمبر 2023، ويمكن لكافة المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصة بوابة وزارة الداخلية السعودية، قسم الإدارة العامة للمرور، عبر منصة أبشر.

حيث يمكن شراء اللوحات المميزة والسهلة من حيث الأرقام والحروف من خلال الاشتراك في المزاد الإلكتروني، وشراء اللوحة التي تريدها بسهولة، عن طريق منصة أبشر، والتي تتيح للمواطنين بالمملكة العربية السعودية الاشتراك عبر شبكة الإنترنت، من خلال القيام بالتسجيل وبعض الخطوات البسيطة للغاية، والتي تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية أبشر.

ثم اختر منها القائمة المكتوب بها خدماتي.

بعد ذلك اضغط بعد ذلك على الأيقونة الخاصة بالمرور.

هنا يمكنك اختيار الخدمة الخاصة بمزاد اللوحات الإلكتروني.