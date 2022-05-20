لهذا السبب.. نجلاء الودعاني في مرمى سهام السوشيال ميديا بعد انتشار خبر زواجها

بعد انتشار خبر زواج نجلاء الودعاني، أحد مشاهير تطبيق سناب شات، من عبد الرحمن الدخيل، تصدر اسمها كل محركات البحث، وذلك بعد انتشار مقطع لها يؤكد حدوث الزواج، وفي الوقت الذي تلقت فيه كثيرا من التهاني، واجهت أيضا سيلا من الانتقادات اللاذعة.

من هي نجلاء الودعاني؟

نجلاء الودعاني هي إعلامية سعودية تقدم برنامج “كرام” على قناة mbc1 ويرى البعض أن لها مستقبلا رائعا في هذه الصناعة.

ليس ذلك فحسب وإنما هي أيضا من أكثر الشخصيات العامة نشاطا عبر تطبيق سناب شات، ولها جمهور كبير يتابعها.

زواج نجلاء الودعاني وعبد الرحمن الدخيل

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي وتحديدا موقع “تويتر” مقاطع فيديو لكل من نجلاء الودعاني وعبد الرحمن الدخيل، ظهرا فيها وهما يستعدان لحفل الزفاف.

وعلى الرغم من أن الطرفين لم يعلنا عن زواجهما، لكن كل محبي نجلاء الودعاني أمطروها بكثير من التهاني والمباركات وكلمات الحب، التي وصفتها بالملاك وصاحبة العقل الراجح والشخصية الناضجة.

غموض نجلاء الودعاني

برغم أن السعودية نجلاء الودعاني صاحبة ال 32 عاما، تعد شخصية متفاعلة وتتحدث للجمهور كثيرا، لكن هناك حالة غموض تحيط بها نفسها فيما يخص الزواج تحديدا.

ولذلك انتشرت أخبار كثيرة وفي أوقات مختلفة تحدثت عن زواجها من بعض الشخصيات من قبل، لكنها لم تعلن عن زواجها أبدا، وحتى زواجها من عبد الرحمن الدخيل لا زال في طي الكتمان.

نجلاء الودعاني في مرمى السوشيال ميديا

بعد انتشار خبر زواج نجلاء الودعاني، تلقت نجمة سناب شات هجوم كبير من عدد من المتابعين، وذلك بسبب آراء سابقة لها قالت فيها إنها ضد فكرة الزواج لأنه مشروع لا يستحق العناء من أجله.

وبعد إعلان خبر زواجها هاجمها كثير من المتابعين، على اعتبار أنها تقول ما لا تفعل، وهي شخصية عامة وقدوة لكثير من الفتيات، مؤكدين أن الزواج شرع الله وسنة الكون ولا يجب أن تكون هناك امرأة على وجه الأرض ضد فكرة الزواج