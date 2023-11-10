أخبار السعودية

لهذا السبب…توطين صناعة الإنسولين في المملكة العربية السعودية

هبة حسني سليمان

قامت الإحصائية الحديثة بالكشف عن ارتفاع الإصابة بداء السكري في المملكة العربية السعودية لأكثر من 35%  وهذا ما دفع الكثير من مصانع الأدوية لتوطين صناعة الإنسولين.

الإحصائية الحديثة كشفت عن ارتفاع الإصابة بداء السكري في المملكة العربية السعودية لأكثر من 35% وهذا ما دفع الكثير من مصانع الأدوية لتوطين صناعة الإنسولين

مصدر الصورة من موقع مباشر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سدير للأدوية ياسر العبيداء، أن “اليوم يمثل فارقاً في تاريخ الصناعة الدوائية بالمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عن طريق توطين خطوط التصنيع لإنتاج الإنسولين مع شركتي سانوفي ونوبكو”، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية الثلاثية ستشارك في تخفيض استيراد الأدوية من الخارج.

مقومات المشروع

هدف المشروع تلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع الصناعات الدوائية المتخصصة عالية التقنية، والتي تعتبر أحد الأساسيات لدعم الأمن الوطني الشامل وتحديداً الأمن الدوائي
مصدر الصورة من موقع العربية

وأكد العبيداء: “نعمل باستمرار مع العديد من الجهات الحكومية وشركاؤنا عن طريق الاستراتيجية الوطنية الصناعية لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع الصناعات الدوائية المتخصصة عالية التقنية، والتي تعتبر أحد الأساسيات لدعم الأمن الوطني الشامل وتحديداً الأمن الدوائي”.

كما بيّن أن هذا المشروع سيمتلك مقومات كثيرة تجعله مميزاً وفريداً ويتواكب مع تزايد الاهتمام بعلاج مرضى السكري وبناء صناعة محلية تنافسية تتميز بقدرات عالية من خلال تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية للمشاركة في الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.

صناعة الإنسولين أولوية

المشروع سيمتلك مقومات كثيرة تجعله مميزاً وفريداً ويتواكب مع تزايد الاهتمام بعلاج مرضى السكري
مصدر الصورة من موقع العربية

أكد نائب رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض مر بن سليمان العجاجي، أن السعودية تطمح وفق رؤية 2030 إلى الأمن الدوائي، وذلك عن طريق توطين الصناعات الدوائية.

كما أكد على أن صناعة الإنسولين تمثل أولوية في صناعة الدواء نتيجة تزايد أعداد المصابين فيه، فنسبة المصابين بالسكري تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 35%.

وأكد أيضاً على أن صناعة الإنسولين محلياً تأتي لتلبيه الطلب على هذا الدواء، مؤكداً أن السيطرة على مرض السكر يعني تقليل الأعراض والمضاعفات الناتجة عنه، وبالتالي تقليل الكلفة العلاجية وتطوير جودة الحياة للمرضى، وهي هدف الرئيس لتوطين الدواء، كما أن الهدف الثاني هو وجود صناعة دوائية لتلبيه احتياج المملكة ودول المنطقة من هذا الدواء وبسعر مناسب.

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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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