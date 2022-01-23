لن تتوقع السبب.. طيار سعودي يكشف السر وراء عدم مرور الطائرات أعلى الكعبة

منار خالد

على مدار السنوات الماضية، شعر الملايين بالرغبة في معرفة سبب عدم مرور الطائرات أعلى مكة المكرمة، وتحديدًا منطقة الكعبة، وكل التفسيرات التي ظهرت كانت تتحدث عن وجود جاذبية عالية بهذه المنطقة، وفي حالة طيران الطائرة بها ستتعرض لحادث مشابه لمثلث برمودا، الذي ظل يرعب المئات نتيجة اختفاء بعض السفن بمجرد المرور بجانبه، ومع كثر الأسباب غير الصحيحة، قرر طيار سعودي الكشف عن السر وراء فعل الطيارين لذلك.

طيار سعودي

سبب عدم الطيران أعلى الكعبة

وأوضح عبدالله الغامدي، الطيار المدني بالمملكة السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن بعض المتابعين طرحوا سؤال عليه، وهو “لماذا لا تطير الطائرات في سماء مكة المكرمة”، مشيرًا إلى أن من طرح السؤال ليس شخصًا واحدًا؛ لأنه يحير العشرات، ولهذا قرر الإجابة عليه.

وأشار الطيار السعودي، إلى أن وجود جاذبية أو مجال مغناطيسي أعلى مكة المكرمة، ليس صحيحًا كما يعتقد البعض، والسبب الحقيقي وراء عدم السير بالطائرة في منطقة مكة، يعود إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية بيت الله الحرام وجميع المتواجدين فيه.

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وأكد أن المملكة السعودية تمنع وجود طائرات في هذه المنطقة تمامًا، موضحًا أنها موضوعة في الخريطة التي يستخدمها الطيارين كمنطقة محظورة وليس من المسموح الاقتراب منها، مشيرًا إلى أن السبب الثاني في عدم الطيران أعلى الكعبة، هو أن المنطقة مليئة بالجبال، ووجود أي صوت حتى لو ضعيف يتسبب في حدوث ضوضاء، وبالتالي لن يستطيع المسلمين القيام بمناسك الحج والعمر أو الاستمتاع بالصلاة على مدار اليوم، مؤكدًا أن هذه هي فقط الأسباب وما يتم ذكره غير ذلك، عبارة عن تكهنات أو شائعات ليس لها أساس من الصحة.

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منار خالد

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