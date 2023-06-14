“لم يسجلوا في المنصة الموحدة للتوظيف” مسؤول سعودي يكشف أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد

بعد صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد، الدكتور حمد الحماد الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين يوضح سبب إيقاف معاش الضمان عن هذه الفئة، كما أوضح الشروط التي يجب توافرها في من يحق له الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية السعودية في نشرة الرابعة.

أوضح الدكتور حمد الحماد أن السبب الرئيسي لإيقاف معاش الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد، هو عدم جديتهم في البحث عن وظائف، وقد تحققت الوزارة من ذلك حيث ثبت لديها عدم تسجيل البعض عبر المنصة الموحدة للتوظيف، بالإضافة إلى عدم التزام البعض بالخطة الموضوعة من قبل الوزارة لتمكينهم وتأهيلهم، كما أرسلت الوزارة لهم أربع رسائل على مدار أربعة أشهر لحثهم على الالتزام بخطة الوزارة ولم يلتزموا، كما أضاف أنه تم منحهم مدة شهر لتقديم اعتراضات على القرار الصادر بحقهم ولكنهم لم يتقدموا.

ومن ثبت لدى الوزارة من خلال البيانات والمعلومات الموجودة لدى الموارد البشرية، أن هناك البعض من هؤلاء المستفيدين لم يبلغ سن الأربعين ولم يوجد لديه ما يمنعه من العمل ولكن لم يتقدم لأي من الوظائف، وهذا يتنافى مع أهداف الضمان الاجتماعي والتي من أهمها تحويل الشخص من المستفيد إلى شخص منتج ولديه استقلالية مالية، وذلك من خلال تدريبه وتأهيله وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الملكي 32 لعام 1442 هـ، والتي استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد خلال العام الماضي.