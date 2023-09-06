أخبار السعودية

لم يتحمل طلاقها.. استشاري أسري يثير الجدل بما حصل لرجل كان يعشق زوجته لدرجة الجنون ويحذر الرجال المتزوجين

أسماء صبري

في تصريحات مثيرة للجدل، أكد الدكتور عبد العزيز الدواس، المستشار النفسي والأسري، أن الظلم الاجتماعي لا يقتصر على النساء فقط، بل يشمل الرجال بشكل أكبر وأوسع.

- صورة 1 - لم يتحمل طلاقها.. استشاري أسري يثير الجدل بما حصل لرجل كان يعشق زوجته لدرجة الجنون ويحذر الرجال المتزوجين

الدكتور عبدالعزيز الدواس مستشار أسري

قد يهمك:

المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

حساب المواطن يحسم الجدل: هل دفعة سبتمبر هي الأخيرة؟ ومراجعة ضوابط الدعم

خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الرسالة”، صرح الدواس بأن هناك رجالاً يحملون مشاعر حب غامرة تجاه زوجاتهم، قد تصل إلى حد الإدمان العاطفي.

وأضاف الدواس: “لدي تجارب في الحياة تؤكد أن الحب المفرط من قبل الرجل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع النفسية، كما في حالة رجل تعرض لجلطة بعد الطلاق بسبب عدم قدرته على تحمل فقدان زوجته.” وتابع، “عندما يقترح عليه البعض الانفصال والبحث عن شريكة أخرى، يرفض بشدة، لأن علاقته تعدى الجاذبية البصرية لتصبح ارتباطًا عميقًا لا يمكن وصفه”.

وختم الدكتور الدواس بنصيحة جريئة، قائلاً: “يجب على الرجال معاودة النظر في مستويات حبهم وعاطفتهم تجاه زوجاتهم. فالعشق الذي يصل لحد الجنون ليس بالجيد ولن يدوم، وقد يكون ضارًا”.

هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش متزايد حول دور الجنسين والعلاقات الأسرية، وتُطرح أسئلة حول مدى توازن الأدوار والمشاعر في العلاقات الزوجية، وقد تفاعل المئات مع هذا المقطع، حيث قال أحدهم “يجب … على الزوج والزوجة الإخلاص والوفاء لبعضهم ولا أحد يمسك مكان الثاني الرجل يكون ساطع ومقدام والبنت تكون بدر في وسط الظالم . واذا ما في احترام وتقدير متبادل كل وحد يمسك طريق والحياة حلوة”

Avatar of أسماء صبري
أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات