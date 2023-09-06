لم يتحمل طلاقها.. استشاري أسري يثير الجدل بما حصل لرجل كان يعشق زوجته لدرجة الجنون ويحذر الرجال المتزوجين

في تصريحات مثيرة للجدل، أكد الدكتور عبد العزيز الدواس، المستشار النفسي والأسري، أن الظلم الاجتماعي لا يقتصر على النساء فقط، بل يشمل الرجال بشكل أكبر وأوسع.

الدكتور عبدالعزيز الدواس مستشار أسري

خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الرسالة”، صرح الدواس بأن هناك رجالاً يحملون مشاعر حب غامرة تجاه زوجاتهم، قد تصل إلى حد الإدمان العاطفي.

وأضاف الدواس: “لدي تجارب في الحياة تؤكد أن الحب المفرط من قبل الرجل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع النفسية، كما في حالة رجل تعرض لجلطة بعد الطلاق بسبب عدم قدرته على تحمل فقدان زوجته.” وتابع، “عندما يقترح عليه البعض الانفصال والبحث عن شريكة أخرى، يرفض بشدة، لأن علاقته تعدى الجاذبية البصرية لتصبح ارتباطًا عميقًا لا يمكن وصفه”.

وختم الدكتور الدواس بنصيحة جريئة، قائلاً: “يجب على الرجال معاودة النظر في مستويات حبهم وعاطفتهم تجاه زوجاتهم. فالعشق الذي يصل لحد الجنون ليس بالجيد ولن يدوم، وقد يكون ضارًا”.

هل المرأة مظلومة مجتمعيًا؟ أم الرجل يقع عليه ظلم أكبر؟ د. عبدالعزيز الدواس مستشار أسري ونفسي@f_f605#تواصل_الرسالة #الرسالة pic.twitter.com/lI06xCQYgK — قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023

هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش متزايد حول دور الجنسين والعلاقات الأسرية، وتُطرح أسئلة حول مدى توازن الأدوار والمشاعر في العلاقات الزوجية، وقد تفاعل المئات مع هذا المقطع، حيث قال أحدهم “يجب … على الزوج والزوجة الإخلاص والوفاء لبعضهم ولا أحد يمسك مكان الثاني الرجل يكون ساطع ومقدام والبنت تكون بدر في وسط الظالم . واذا ما في احترام وتقدير متبادل كل وحد يمسك طريق والحياة حلوة”