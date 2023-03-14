لمواطنين الخليج.. تعرف على آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة

أعلن توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، عن فرصة زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتأشيرة زيارة إلكترونية للسعودية دون الحاجة إلى شروط أو مهن محددة، وقد قام الوزير بنشر تفاصيل حول التأشيرة عبر حسابه على تويتر، ووفر رابط التقديم لتسهيل الإجراءات، وأكد الوزير أن الزوار مرحب بهم بكل سعادة ويسر، وهذا يأتي ضمن جهود المملكة في تسهيل أداء العمرة والحج للمسلمين من جميع أنحاء العالم، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا السياق في السطور التالية.

تفاصيل تأشيرة الزيارة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية

وفقًا لإعلان الربيعة، فإن التأشيرة تشمل المقيمين وأقاربهم من الدرجة الأولى، وتسمح لهم بالدخول إلى المملكة بشكل فردي أو متعدد، وأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، والاستمتاع بالأنشطة السياحية وزيارة المواقع التاريخية في كافة مدن المملكة، وأشار الوزير السعودي إلى أن رسوم التأشيرة تبلغ 300 ريال، بالإضافة إلى رسم التأمين الطبي، ويتم التقديم عبر منصة روح السعودية، وتتطلب الموافقة على التأشيرة وجود إقامة خليجية سارية لمدة 3 أشهر وجواز سفر ساري لمدة 6 أشهر.

المهن المحددة لزيارة المملكة العربية السعودية

في العام الماضي، أعلنت المملكة عن إطلاق تأشيرة سياحية مخصصة للمقيمين في دول الخليج وتشمل أصحاب مهن معينة، وتسمح هذه التأشيرة بدخول المملكة العربية السعودية لغرض السياحة، حيث أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إلغاء الشرط الخاص بالمهن المحددة لمنح تأشيرة السياحة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير إنه يتم الترحيب بجميع المقيمين في دول الخليج بسهولة وبدون شروط، حيث أصبح استخراج تأشيرة السفر إلى السعودية أسهل الآن، يشمل هذا القرار تأشيرة سياحية تتيح للمقيمين في دول الخليج دخول المملكة للقيام بأنشطة سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، والأنشطة الترفيهية، وأداء فريضة العمرة، يتم استثناء الرحلات الدراسية من هذه التأشيرة وتصل قيمة الرسوم إلى 300 ريال، بالإضافة إلى رسوم التأمين الطبي، وبذلك قد نكون تعرفنا على كافة تفاصيل تأشيرة الزيارة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية والمهن المحددة.