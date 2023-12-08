لمن يسأل.. ملكية العلا و«نادي الصقور» يعلنان مسارات كأس العلا للصقور وجائزة كل مسار

قامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، بالإعلان عن مسارات كأس العلا للصقور 2023، والذي سيقام في الفترة من 28 ديسمبر الجاري، وحتى الـ 5 من يناير 2024 المقبل في محافظة العلا، وتم تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون ريال كجوائز للفائزين.

4 مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين

وأوضح نادي الصقور أن كأس العلا سيتضمن 4 مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين.

وسيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 12 شوطا للمُلاك المحليين.

فيما سيتم تخصيص المسار الثاني للمشاركين أصحاب الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، وذلك بمشاركة 10صقور لكل شوط ضمن 48 شوطا منها 36 شوطا تم توزيعها على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطا للمحترفين المحليين، و12 للملاك المحليين مفتوح، ومثلها للملاك المحليين، فيما سيتم توزيع الأشواط الـ 12 المتبقية إلى نصفين بواقع 6 أشواط للمحترفين الدوليين، و6 أشواط للملاك الدوليين.

وأما عن المسار الثالث، فسوف ينقسم إلى 6 أشواط للنخبة، وسيتضمن فئات (شاهين فرخ_ حر فرخ) و(جير بيور فرخ_ قرموشة جير فرخ) و( تبع جير فرخ_ جير شاهين فرخ).

صورة- المصدر: إكس

وسيتم توزيع الستة أشواط الخاصة بالمسار الثالث كما يلي:

أولاً: ثلاثة منها للمحليين، وسيشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا.

ثلاثة منها للمحليين، وسيشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا. ثانياً: ثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

والمسار الرابع والأخير سيكون تخصيصه لمسابقة المزاين، وسيشمل ستة أشواط للمشاركين المحليين وفقط.

أسماء الفائزين في فئة جير بيور ( فرخ )

ملاك 'دوليين' ⁧#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور⁩ 2023

⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/dwbgeKmbMM — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) December 8, 2023

تصنيف الجوائز لكل مسار

وسيتم تصنيف الجوائز لكل مسار من المسارات الأربعة كما يلي:

أولاً_ المسار الأول: 4 مليون و320 ألف ريال (4.320.000 ريال) يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط.

4 مليون و320 ألف ريال (4.320.000 ريال) يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط. ثانياً_ المسار الثاني: (34.260.000) ريال، ويتم منحها للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط.

(34.260.000) ريال، ويتم منحها للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط. ثالثاً_ المسار الثالث: 10 مليون و500 ألف ريال سعودي، يتم توزيعها على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط للأشواط المخصصة للمحليين، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين.

10 مليون و500 ألف ريال سعودي، يتم توزيعها على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط للأشواط المخصصة للمحليين، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين. رابعاً_ المسار الرابع: 10 مليون و200 ألف ريال، يتم توزيعها لأشواط المزاين.