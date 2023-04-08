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لمنع الازدحام والتجمع.. الرئاسة العامة لشؤون للمسجد الحرام تعلن عن فتح عدد من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد

محمد رضا

من أجل تجنب الازدحام والتجمع، فقد أعلنت رئاسة شئون المسجد الحرام عن فتح عدد من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح بعض المداخل الرئيسية بالمسجد الحرام، وذلك لدخول وخروج المصلين بدون وجود أي تزاحم أو تجمع، ويأتي ذلك تزامنا مع زيادة الأعداد خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح.

المداخل والمخارج التي تم فتحها

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ولقد أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عن المداخل والمخارج التي تم فتحها، وذلك لمنع التزاحم وتسهيل أداء الصلاة والفرائض وهي كالآتي:

  1. قامت الجهات المختصة بفتح المدخل (87,88,89,90,91) لمصليات الدور الأرضي.
  2. كما قامت بفتح مدخل جسر أجياد ومدخل سلم (91) ومدخل سلم (84) ومدخل سلم (74) ومدخل الشبيكة، وذلك لمصليات الدور الأول والسطح.
  3. وذكر مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر في حالة امتلاء المصليات وازدحامها، سوف يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.
لمنع الازدحام والتجمع.. فتح عدد من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد الحرام
لمنع الازدحام والتجمع.. الرئاسة العامة لشؤون للمسجد الحرام تعلن عن فتح عدد من المداخل والمخارج للمصلين بالمسجد.

دور الإدارة في تهيئة المصليات

وأضاف مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر أيضا أن فريق الإدارة بالمسجد الحرام، يهدف إلى تجهيز وتهيئة المصليات لاستقبال الزائرين بشكل مثالي خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن جهود الإدارة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لفتح عدد أكبر من المصليات، كما يتم التأكد من عدم الجلوس في الممرات المؤدية إلى المصليات والطواف، حتى يتم تحقيق الحركة السلسة داخل المسجد، يأتي هذا ضمن سعي الإدارة لتسهيل الوصول وتقديم الراحة للزائرين والمصلين في المسجد الحرام.

وأكد خلف على أن الرئاسة تحرص على تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للزائرين في المسجد الحرام، بما يتماشى مع تطلعات ولاة الأمر.

ويهدف ذلك إلى توفير بيئة مريحة وهادئة للمعتمرين والمصلين، حتى يتمكنوا من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل الرئاسة على تجويد الخدمات المقدمة وتحسينها، ليشعر الزائرون بالراحة والطمأنينة أثناء زيارتهم للمسجد الحرام.

إلى هنا فقد بينا لكم أعزائي المتابعين عملية فتح أبواب المسجد الحرام من أجل راحة وخدمة المصليين.

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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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