لماذا هاجم مغردون سعوديون ميريام فارس؟

تعرضت المغنية اللبنانية ميريام فارس لانتقادات كثيرة من قبل عدد كبير من المغردين السعوديين وذلك على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

السبب نطق إسم تركي آل الشيخ بالخطأ

والسبب في ذلك الهجوم نتيجة لخطإ ميريام فارس في نطق اسم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال حفل Joy Awards الذي نظمته السعودية أمس.

خلال تسجيل فيديو مع إحدى المذيعات اللاتي أجرين لقاءات على السجادة الحمراء لحفل Joy Awards، قامت ميريام فارس بتوجيه الشكر لتركي آل الشيخ، ولكنها أخطأت في نطق اسمه وقالت “آل تركي الشيخ” بدلا من “تركي آل الشيخ”.

ردود أفعال غاضبة وهجوم على المطربة

رد فعل العديد من السعوديين كان هجوما على ميريام فارس، حيث اتهموها بالاستخفاف والإساءة تجاه رئيس هيئة الترفيه السعودية.

كما أكد الكثير في تغريداتهم أنها يجب أن تكون تعرف اسمه بشكل صحيح وأنها قصدت بالفعل تلفظ اسمه بشكل خاطئ.

أكبر احتفالية لتكريم صناع الترفيه

تجدر الإشارة إلى أن حفل Joy Awards يعد أكبر احتفالية في الشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجالات الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويتم ترشيح أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات للفوز بثلاث عشرة جائزة.

هذا ويرى الكثير أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الانتقادات التي تعرضت لها ميريام فارس مبررة أم لا، حيث يتعلق ذلك بآراء ومشاعر الأفراد الذين قاموا بالانتقاد، كما يعتمد تصور الأشخاص للموقف على خلفياتهم الشخصية ومعتقداتهم.

وجهات نظر متابينة بشأن تفسير ما حدث

من الممكن أن يعتبر بعض الأشخاص أن هذا الخطأ في نطق اسم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كان مجرد خطأ بسيط، وبالتالي فإن الانتقادات لا تبررها، بينما قد يرى آخرون أن الخطأ كان يعكس انعدام الاحترام أو الاستهانة بشخصية تركي آل الشيخ، وبالتالي فإنهم يرون الانتقادات مبررة.