للمواطن والمقيم.. شروط بيع سيارة إلكترونيا عبر منصة أبشر حتى 1,000,000 ريال سعودي

تعتبر خدمة مبايعة المركبات من أهم وأفضل الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر، حيث تتم عملية البيع والشراء للمركبة من خلال وسيط بالخدمة يضمن حق الطرفين، وهذه الخدمة تقدم لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على شروط ومميزات خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

أهم شروط خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية

يشترط أن يكون البائع والمشتري للمركبة مسجلين بمنصة أبشر.

يشترط أن يكون ثمن المركبة 500 ريال سعودي كحد أدنى، ومليون ريال سعودي كحد أقصى.

يشترط أن تكون المركبة بحالة سليمة، وألا تكون المركبة مفقودة أو محجوزة أو مطلوبة أو موقوفة.

يمكن للمواطن السعودي مبايعة المركبة ذات نوع خصوصي أو نقل خاص، أما بالنسبة للمواطن المقيم تكون المبايعة فقط لنوع الخصوصي.

يشترط أن تكون رخصة السير للمركبة سارية الصلاحية.

يشترط وجود فحص دوري للمركبة وأن يكون ساري المفعول.

يشترط وجود تأمين للمركبة وأن يكون ساري الصلاحية.

يشترط تسديد الرسوم الحكومية بقيمة 150 ريال سعودي، وذلك عن طريق نظام المدفوعات الحكومية.

يشترط ألا تكون مخالفات على الشخص المشتري أو المركبة.

يحق للمقيم شراء سيارتين بشرط أن تكون من النوع الخاص، وأيضا أن تكون مقاعد السيارة 8 فقط لكل واحدة.

مميزات خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر