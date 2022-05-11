للمستفيدين من حساب المواطن.. خطوات التأكد من إيداع الدفعة المالية 54

أعلن برنامج حساب المواطن الخاص لحماية الأسر السعودية وصول الدفعة الـ54 من الدعم النقدي للمستفيدين المكتملة عن شهر مايو، وبلغت إجمالي المبالغ المالية المقدمة لهذا الشهر 1.8 مليار ريال، والتي يستفيد منها 10.2 مليون مستفيد وتابع وفقا لمعايير الاستحقاق التي حددها البرنامج.

وحتى الآن بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، حسبما أعلن البرنامج، وبذلك يصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال، تضمنت تلك التعويضات مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الاستعلام عن الدفعات المالية لحساب المواطن

ويمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدفعات المالية ووصولها إليهم عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى حسابك عبر تطبيق حساب المواطن أو الموقع الإلكتروني من هنا

والذهاب إلى قائمة “ملخص الدفعات المالية”

ستظهر في تلك القائمة عددا من البيانات وهي:

عدد الدفعات المستلمة ومبلغها

عدد الدفعات المرفوضة ومبلغها

عدد الدفعات المعلقة ومبلغها

العدد الإجمالي للدفعات ومبلغها

تاريخ آخر دفعة

تفاصيل الدفعة 54 من برنامج حساب المواطن

ويبلغ عدد الذين حصلوا على الدفعة 54 من برنامج حساب المواطن حتى الآن 76% من المستفيدين، بينهم أكثر من 1.9 مليون رب أسرة، ويبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة في دفعة مايو 2022 من برنامج حساب المواطن 1065 ريالا، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد.

شروط حساب المواطن

وقد حدد برنامج حساب المواطن عددا من الشروط للحصول على الدعم، ومنها:

الشرط الأول أن يكون المسجل سعودي الجنسية

وهناك استثناءات من هذا الشرط وهو أن يكون ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

الشرط الثاني هو الإقامة في المملكة فيجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط أيضا ألا يكون قد أقام خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

والشرط الثالث هو توافق البيانات التي يفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة