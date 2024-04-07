للمرة الرابعة على التوالي..” كروز السعودية “تشارك بمعرض”سيتريد كروز جلوبال”

تتجهز إدارة شركة ” كروز السعودية “، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للمشاركة في فعاليات معرض “سيتريد كروز جلوبال” الدولي بميامي، والذي يُعتبر الحدث الأبرز عالميًا الذي يجمع رواد الساحة العالمية للسياحة البحرية، وذلك لمدة أربعة أيام بداية من 8 أبريل.

ويسعى هذا المعرض إلى تبادل الأفكار الابتكارية وبناء شراكات استراتيجية مثمرة تُساعد في تشكيل مستقبل قطاع السياحة البحرية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات معرض “سيتريد كروز جلوبال” لهذا العام تواجد أكثر من 10 آلاف شخص من خبراء الصناعة في مركز “ميامي بيتش للمؤتمرات”، ممثلين أكثر من 120 دولة , كما سيحضر وفد من كبار مسؤولي ” كروز السعودية “، بينهم الرئيس التنفيذي لارس كلاسن والرئيس التنفيذي للتجارب السياحية باربرا بوزيك، لاستعراض أبرز إنجازات الشركة وتسليط الضوء على الطموحات والرؤى المستقبلية الهادفة إلى إرساء أسس منظومة بحرية سياحية متطورة ورائدة عالميًا في المملكة.

ومن المتوقع أن يتواجد شركاء ” كروز السعودية “، وهم ” الهيئة السعودية للسياحة”، و ” الهيئة السعودية للبحر الأحمر ” و” نيوم ” في معرض “سيتريد كروز جلوبال” إلى جانب الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وفي هذا السياق تحدث الرئيس التنفيذي لـ” كروز السعودية ” لارس كلاسن قائلًا “إن المعرض يعد فرصة لتبادل الأفكار مع رواد صناعة السياحة البحرية العالمية، وعرض إنجازات كروز السعودية من أحدث الابتكارات في الموانئ السعودية، وبرامجها المتميزة في الجولات السياحية الاستكشافية، وإطلاق خط أرويا كروز للرحلات السياحية التابعة لشركتنا، متطلعا إلى مشاركة فعالة مع الشركاء الحاليين والمستقبليين والتواصل مع قادة الصناعة والجهات المختصة”.

وتتواجد ” كروز السعودية ” منذ تدشينها في عام 2021، وللعام الرابع على التوالي، في معرض “سيتريد كروز جلوبال” لتُبرز الإنجازات المهمة التي حققتها في مسيرتها نحو الارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رائدة عالميًا على خارطة الرحلات البحرية السياحية، وتمكين السياحة البحرية كإحدى الركائز الأساسية في القطاع السياحي بالمملكة، مواكبةً للرؤية الأوسع للمملكة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن ” كروز السعودية ” استقبلت أكثر من 370 ألف راكب من 120 جنسية مختلفة في كل من ميناء جدة وينبع والدمام، وتعمل على تطوير البنى التحتية لميناءي جازان والوجه لاستقبال السفن السياحية، بهدف استقبال 1.3 مليون سائح عبر البحر بحلول عام 2035.