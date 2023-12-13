للمرة الثانية خلال يومين.. تغريم مشهورة سناب سعودية 100 ألف ريال وشطب ترخيصها لهذا السبب

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، قرارًا جديدًا يقضي بتغريم مشهورة بمنصة سناب شات 100 ألف ريال، بالإضافة إلى شطب الترخيص الموثوق الخاص بها، بعد إطلاعها على قطع فيديو سناب الذي صدر على إثره العقوبة بعد التأكد من مخالفته للوائح العامة، وذلك بعد يومين فقط من اتخاذ إجراء مماثل بحق مشهورة أخرى لنشر محتوى مخالف للوائح العامة المنظمة من قبل الهيئة.

للمرة الثانية خلال يومين.. تغريم مشهورة سعودية 100 ألف ريال وشطب ترخيصها لهذا السبب

سبب وقف مشهور سناب

وأوضحت الهيئة على لسان أحد مسؤوليها خلال تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ قرار إصدار العقوبة بحق المشهورة استنادًا على مطالعة مقطع فيديو لمشهورة سناب شات الصادر بحقها العقوبة، حيث تضمن توجيهها رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج، لذلك تم فحص الفيديو جيدًا، وتبين مخالفته الصريحة للوائح العامة، فتم توقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف ريال، بالإضافة إلى شطب الترخيص الموثوق الخاص بها، بسبب تحريضها على هدّم قيم الأسرة.

ورغم أن الهيئة لم تذكر اسم مشهورة السناب التي تم إصدار العقوبات الأخيرة بحقها، إلا أن تقارير إخبارية وبعض تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى المشهورة هي أسماء السياري، زاعمين مطابقة حيثيات العقوبة مع أحد مقاطع الفيديو الذي نشرته مؤخرًا عبر تطبيق سناب شات.

وبعد إصدار الهيئة العامة للنظيم الإعلام، قرارها الأخير، أثنى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا القرار، الذي وصفوه بأنه قرار حاسم من أجل وقف أي تطاول يحاول هدم أهم لبنة في المجتمع أو يهدم القيم المجتمعية والعادات والتقاليد والثوابت، لاسيما أنه يأتي بعد يومين فقط من قرار أخر مماثل بتغريم مشهورة بمنصة سناب شات 100 ألف ريال، مع شطب ترخيص موثوق الحائزة عليه أيضًا، بسبب نشر محتزى غير لائق يحمل عبارات خارجة.

وتعمل الهيئة خلال الفترة الأخيرة على مراقبة جميع المحتويات المسموعة والمقروءة في السوشيال ميديا وجميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيق المختلفة، عملًا بتطبيق اللوائح المنظمة، حيث لا تتعارض حرية الرأي مع مخالفة اللوائح والعادات والتقاليد وثوابت المجتمع الأساسية، وهو ما يثمنه بشكل دائم المواطنين والمشاهير ورواد التواصل الاجتماعي.

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