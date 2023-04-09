للعام الثالث على التوالي: إطلاق الحملة الوطنية السعودية للعمل الخيري بداية من الاثنين القادم

بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك بن عبد العزيز بالموافقة على الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري في السعودية، تم تحديد موعد انطلاقها يوم الاثنين القادم لاستكمال تقديم الرعاية للمواطنين في أعمال الخير والإحسان، وذلك حرصًا منه لتوصيل كافة الدعم إلى مستحقيه وجميع الفئات التي تستحق العمل الخيري، وذلك بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وقد قدم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك من أجل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير العمل الخيري باستمرار للحصول على معيشة كريمة والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والموثوقية، كما أنهم يعملون بشكل كبير على توفير الدعم الغير محدود من ولى العهد وذلك عن طريقة منصة احسان.

منصة إحسان للعمل الخيري

ومن أسباب نجاح العمل الخيري وتقديم المزايا الكبرى للمواطنين هو نجاح منصة إحسان الإلكترونية والتي حظيت بالكثير من المزايا والبرامج المقدمة خلال العام، فهي ليست مقتصرة على الأعمال الخيرية في شهر رمضان فقط، فهي مُتاحة على مدار العام ومن أبرز خدمات منصة إحسان :-

تمكين توصيل الدعم إلى شريحة كبرى من المستحقين داخل المملكة.

تتم عمليات التبرع وإدارتها في مجال آمن وموثوق.

تعمل المنصة على الوصول إلى شريحة كبرى من المتبرعين بشكل أسهل مما يجعل توصيل الدعم أسهل.

تاريخ الحملة الوطنية للعمل الخيري

أما عن الحملة الوطنية للعمل الخيري فتستمر للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد أن حظيت نجاح ساحق منذ عامها الأول، ونجحت في تمكين دعم للمحسنين والموسرين والمتبرعين إلى كافة المحتاجين وذلك بطريقة رقمية يتم توثيقها وبكل شفافية، جميع الخدمات والأعمال الخيرية تشمل العديد من الفرص والمجالات المختلفة وبلغ عدد التبرعات أكثر من 5 ملايين ريال لجميع المستفيدين في كافة المجالات الخيري، أما عن إصدار المنصة فكانت بموجب أمر سام تحت إشراف لجان مختصة مكونة من 12 جهة حكومية تعمل تحت ملاحظة وشفافية وإتقان، هدفا منها لدعم المكانة العامة للمملكة في توطيد الخير والعطاء.

طريقة التبرع عبر منصة احسان