للراغبين.. فتح باب التسجيل في فعاليات تحديات “تنوين”

كشف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، الستار عن فتح باب التسجيل في فعاليات تحديات “تنوين” تحت شعار “صمم ما لا يُرى”، في نسخته الثامنة لعام 2025م، الذي يستمر حتى 26 أكتوبر المقبل.

مسارات المسابقة

ومن المقرر أن يتم توزيع التحديات إلى أربعة مسارات: تحدي التأثير العالمي، والمساحات الحضرية، وتصميم المنتجات، والتواصل البصري، حيث يستقبل كل تحدٍ من 20 إلى 30 مشاركًا أفرادًا أو مجموعات؛ لاختبار مهاراتهم الإبداعية والعملية بدعم من شركاء التحديات، وتقديم برنامج متخصص من ورش العمل والجلسات الحوارية الملهمة، مما يُزوّد المشاركين بكل الأدوات اللازمة؛ لفهم التحدي وتقديم حلول مبتكرة.

ومن المقرر أن يأتي على هامش “تنوين” برامج متنوعة تتضمن تجارب تعلم عملية لمحترفي صناعة التصميم، وأخرى مختصة بالطلاب ومحبي التصميم، مع المعارض التي تستكشف مفهوم التصميم، من بينها معرض الخريجين في مجال التصميم، ومعرض دولي يُعرّف بالممارسات العالمية الرائدة، ومجلس تنوين وهو سلسلة جلسات نقاشية تفاعلية حول مفاهيم التصميم لاحتياجات المستقبل، بجانب ورش عمل، ويوم مع الخبراء، وسوق التصميم الذي يستعرض علامات تجارية عالمية وإقليمية، يمكن من خلاله التواصل المباشر مع المصممين والشركات.

مواعيد الفعاليات

وبحسب الجدول سوف تبدأ فعاليات برنامج “تنوين” في الفترة من 17 حتى 22 نوفمبر 2025م، في مقر المركز بالظهران، مستقطبًا الخبراء والمختصين من حول العالم لمشاركة خبراتهم ومناقشة أفكارهم مع الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن “تنوين” إستقبل من خلال فعالياته في الأعوام السابقة أكثر من 265 ألف زائر؛ إذ يهدف البرنامج إلى إبراز دور (إثراء) كمنصة عالمية للتصميم، من خلال جمع خبراء التصميم من حول العالم تحت سقف واحد؛ ليقدم البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات.