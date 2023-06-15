للحفاظ على الأمن والسلامة.. وزارة الحج والعمرة تقدم إرشادات للحجاج أثناء التنقل بين الأدوار في الحرم

تسعى وزارة الحج والعمرة إلى تحقيق أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام، وتسهيل رحلة الحج عليهم، ولذلك تقدم بين الحين والآخر بعض النصائح والإرشادات للحجاج عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، كان آخرها بعض إرشادات السلامة أثناء التنقل بين الأدوار في سلالم الحرم.

إرشادات السلامة أثناء التنقل في الحرم

نشرت صفحة وزارة الحج والعمرة بعض النصائح، لكي توضح لزوار بيت الله الحرام كيفية التنقل بشكل سليم بين أدوار الحرم المكي وجاءت النصائح كالتالي:

أولا: عند الدخول إلى السلالم الكهربائية

في البداية على الحاج أن يقوم برفع الإحرام.

بعد ذلك عليه أن يثبت خطواته جيدا.

وفي الخطوة الثالثة عليه أن يتمسك جيدا بأحد جانبي السلم الكهربائي.

ثانيا: عند الصعود إلى السلالم الكهربائية

عندما يصبح الحاج فوق السلم عليه أن يتمسك جيدا بأحد طرفي السلم.

ويجب عليه أيضا أن يترك مسافة خصوصية بينه وبين من حوله.

ثالثا: عند الوصول إلى الدور المطلوب

يجب على الحاج أن يرفع الإحرام مجددا.

في الخطوة الثانية عليه الانتظار حتى بلوغ السطح.

وأخيرا يخرج قدمه بثبات ويغادر السلم.

وجاءت كل هذه النصائح والإرشادات من جانب وزارة الحج والعمرة تحت عنوان: انتبه لخطواتك أثناء التنقل بين الأدوار في الحرم المكي.