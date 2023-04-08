للتنظيم وإبعاد الازدحام.. الأمن العام يراقب مركبات المعتمرين بواسطة “الدرون”.

الأمن العام يراقب مركبات المعتمرين بواسطة “الدرون”، فمن المعهود على رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية توفير كل سبل الراحة والأمان لزوار بيت الله الحرام من المصليين والمعتمرين والحجاج، ولا سيما في شهر رمضان المعظم، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يتم بواسطة أحدث التقنيات العالمية، التي توفرها المملكة لحماية الحجاج والزوار والمصليين.

الأمن العام يراقب مركبات المعتمرين بواسطة الدرون

وتعمل إدارات الأمن باستمرار، في سبيل راحة وحماية ممتلكات المصليين، لذلك فقد قام رجال الأمن بتوفير طائرات “درون”، من أجل حماية مركبات وسيارات المصليين داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن الجدير بالذكر أن الإدارة قد وفرت رجال الدوريات الأمنية ليل نهار، من أجل تنظيم وترتيب أماكن السيارات المتواجدة في ساحة السيارات خارج بيت الله الحرام، وذلك من أجل تلاشي الزحام المروري في مدينة مكة المكرمة، ومنطقة المسجد الحرام على وجه الخصوص.

جهود الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة