للارتقاء بالمظهر العام.. العامة للنقل تعتمد زيًا موحدًا لسائقي وسائقات الحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن موافقتها على تطبيق زي محدد لسائقي الحافلات في مجالات متنوعة من أنشطة النقل عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، ويُطبق ذلك القرار على النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي.

نماذج توضيحية للاعتماد زي موحد لسائقي الحافلات

اعتماد زي موحد لسائقي الحافلات

سيبدأ تنفيذ هذا الزي الجديد اعتبارًا من 18 شوال 1445 هـ الموافق 27 أبريل 2024م حيث سيصبح هذا الزي متطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة، وفقًا للوائح الرسمية التي تنظم أنشطة النقل بالحافلات، كما أوضحت الهيئة أن الالتزام بارتداء هذا الزي المخصص للسائقين يعد جزءًا من جهودها التنموية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات.

كذلك من المتوقع أن يُسهم الالتزام بالزي في تحسين المظهر العام وترك انطباع إيجابي حول هذه الخدمات الحيوية، مع ارتباطها المباشر بمختلف شرائح المجتمع وكذلك بالسياح وزوار المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر لأنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ويشمل ذلك:

تحديث المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب.

تحديد فترة الخدمة الفعَّالة لتلك الحافلات.

التزامها ببقية الاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة.

كما تؤكد الهيئة التزامها بجميع جوانب التطوير والتحسين لضمان تقديم خدمات نقل بالحافلات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى استمرار جهودها الحثيثة والمستمرة في تلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الجودة وزيادة معدلات الرضا بين مستفيدي خدمات النقل في المملكة العربية السعودية.

دعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بالخدمات المتعلقة بهذا القرار إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، والحصول على كافة المعلومات الضرورية، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.

معايير الزي الموحد للسائقين

تم إصدار دليل الزي المعتمد لسائقي الحافلات من قبل الهيئة العامة للنقل والذي ينص على ضرورة اتباع المنشآت المرخص لها في ممارسة نشاط النقل بالحافلات، وكذلك الأفراد المصرح لهم بممارسة نشاط النقل التعليمي للزي المحدد داخل الدليل، يتمثل هذا الزي في تفاصيل محددة لكل جنس مما يضمن التوحيد والانسجام مع معايير الذوق العام:

زي الرجال

يشمل الزي الاختياري للرجل؛ الزي الوطني مع الحذاء أو الجزمة، في حين أن من المسموح ارتداء القبعة أو الغترة باللون الأسود.

أما فيما يخص الزي الإلزامي؛ فإنه يتكون من قميص بأكمام طويلة باللون الأزرق بدرجة لون 8698C5، بالإضافة إلى بنطال طويل وحزام وجزمة باللون الأسود.

زي النساء

يشمل الزي الاختياري عباءة مع جزمة أو حذاء، مع إمكانية ارتداء غطاء الرأس أو القبعة باللون الأسود.

أما الزي الإلزامي فإنه يتكون من قميص موحد بأكمام طويلة باللون الأزرق درجة لون 8698C5، بالإضافة إلى بنطال طويل وحزام وجزمة باللون الأسود.

هل مسموح للمنشآت اختيار زي خاص بها؟

يتيح للمنشآت تطوير زي خاص بها بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع الالتزام ببعض الأساسيات والتي تتمثل في:

قميص بأكمام طويلة أو قصيرة.

بنطال طويل.

حزام.

جزمة.

يُسمح للسائقين بارتداء القبعة شريطة أن تكون مطابقة للون القميص.

كذلك شددت الهيئة على إمكانية ارتداء السائق لجاكيت أو معطف، مع ضرورة عدم جعل الزي عائقًا لأداء الخدمة، كما تشتمل بطاقة التعريف بالسائق على الاسم والصورة الشخصية ورقم بطاقة السائق واسم المنشأة وشعارها، أما بالنسبة للأفراد المصرح لهم بممارسة نشاط النقل التعليمي؛ فيكتفى باسم السائق ورقم بطاقة السائق، ويُلزم الزي بعدم إخفاء أي من المعلومات الأساسية على بطاقة السائق.