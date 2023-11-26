للإسهام في البناء الفكري السليم.. الغملاس يطلق حملة ” إعتناء”

دشن محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، حملة “اعتناء” في مكتبه، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم الخريف.

وتسعى الحملة للإسهام في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.

من جانبها، إنضمت هيئة المحافظة لمهرجان العسل بنسخته الأولى بالمحافظة، من خلال معرض توعوي يحوي حملات وبرامج وإصدارات الرئاسة العامة العلمية، عبر اللوحات التوعوية والشاشات الإلكترونية، كما نشرت محتويات برنامجي “وبالوالدين إحسانا” و”فليصل رحمه” في الحدائق العامة والمحال التجارية.