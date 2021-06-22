لقياس مهارات الطلبة اللغوية.. التعليم السعودية تنفذ اختبارات محاكية للاختبارات الدولية بشكل أسبوعي

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إجراء العديد من الإصلاحات الواسعة في السياسة التعليمية التي تتعلق بالمناهج والتقيمات والتركيز على نواتج التعلم بشكل مستمر في كافة المستويات، والعمل على تحقيق رؤية المملكة “2030”، وفي هذا الإطار تبدأ وزارة التعليم السعودية، في تنفيذ برنامج لقياس الفهم القرائي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بشكل أسبوعي، ويكون ذلك عن طريق نماذج اختبارية محاكية للاختبار الدولي “PIRLS”، ضمن مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بعد، وذلك عبر منصة مدرستي للعام الدراسي الحالي 1442.

برنامج قياس الفهم القرائي للطلاب والطالبات لنماذج الاختبار الدولي في السعودية

يشار إلى برنامج “قياس الفهم القرائي” للطلاب والطالبات لنماذج الاختبار الدولي جاء لتعزيز الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية واستكمالا لخطة وزارة التعليم السعودية، حيث سيكون ذلك من أجل قياس مدى تقدم القراءة في العالم “PIRLS” لكافة الطلبة في الصف الرابع الابتدائي بالمملكة العربية السعودية.

أهم أهداف برنامج قياس الفهم القرائي للطلاب والطالبات

وبالنسبة لأهم أهداف برنامج قياس الفهم القرائي للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية فقد أوضحت وزارة التعليم أن تنفيذ هذا البرنامج “اختبارات محاكية للاختبارات الدولية” لتحقيق عدة أهداف من أهمها ما يلي: