لقاء ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني على هامش القمة العربية الإسلامية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وقد قدم الرئيس الإيراني شكره للسعودية على استضافة هذه القمة المهمة في ظل الظروف الراهنة.

الرئيس الإيراني يطالب بتسليح الشعب الفلسطيني

في كلمته أمام القمة دعا الرئيس الإيراني زعماء الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ “قرار تاريخي وحاسم” بشأن الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وطالب الدول بتسليح الشعب الفلسطيني، كما اتهم الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على جرائمها واتهمها بالتدخل في المنطقة.



وحث الرئيس الإيراني على وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر الإنسانية، مطالبا بتشكيل محكمة دولية لمحاسبة أميركا وإسرائيل على جرائمهما في غزة.

الحرب تدخل شهرها الثاني وسقوط ألاف الضحايا

يذكر أن الحرب في غزة دخلت شهرها الثاني وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي في غزة.