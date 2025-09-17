لقاء هام لتطوير بيئة الاستثمار بغرفة أبها

إستقبلت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، لقاءً موسعًا جمع رجال ورواد الأعمال وأعضاء اللجان النوعية، بحضور وكيل أمين منطقة عسير للتراخيص والامتثال المهندس عبدالله الشريد؛ لبحث سبل تطوير بيئة الاستثمار في منطقة عسير، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

مناقشة عدد من القضايا

وشهد اللقاء إستعراض عدة قضايا منها، مخالفات البناء والتشوه البصري وإصدار شهادات الامتثال، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالواجهات الخارجية التي تترتب عليها خسائر مالية وإجراءات قانونية تؤثر على الأنشطة الاستثمارية.

وتوصل اللقاء إلى عددٍ من التوصيات أهمها تسريع إجراءات التراخيص والامتثال ووضع حلول للتحديات في القطاع العقاري والعمراني، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين الأمانة ورجال الأعمال لمعالجة القضايا بشكل أسرع، ودعم مبادرات التحول الرقمي عبر منصة “بلدي”؛ لتيسير الخدمات، ورفع مستوى الشفافية.

إستعراض جهود الأمانة

كما تم مناقشة وإستعراض جهود الأمانة في تطوير خدماتها ومنها إصدار أول رخصة بناء سكنية بهوية “العمارة السعودية”، وهو ما يمثل خطوة نحو رفع جودة المشاريع العمرانية، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.