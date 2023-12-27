لعشاق السياحة والإستجمام .. نيوم تطلق وجهتها السكنية الساحلية الجديدة

تواصل مدينة نيوم إبهارنا بكل ماهو جديد حيث كشف مجلس إدارة نيوم عن “نورلانا”، المجمع السكني الجديد المصمم على أحدث طراز والمخصص لتجديد النشاط والصحة، كأحدث وجهة ضمن مشروع نيوم.

وجهة نيوم الجديدة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

موقع نورلانا

ويوفر مجمع “نورلانا” بموقعه الرائع على ساحل خليج العقبة، بيئة فريدة من نوعها، في مجمع حصري يستوعب 3000 ساكن، حيث ستوفر لهم معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات، مما يضع معياراً رائداً للحياة الصحية المستدامة.

ويوجد داخل الوجهة الجديدة ضمن بيئتها المجتمعية المعاصرة 711 عقاراً سكنياً، تضم قصوراً فاخرة وشققاً وفيلات شاطئية، صممت لتندمج بسلاسة مع الكثبان الرملية المحيطة بها، ما يمنح السكان والزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء الطبيعة الهادئة.

ملعب غولف

ومن المقرر أن يتم إنشاء ملعب غولف مكون من 18 حفرة بين جبال “نورلانا” الآسرة، بالإضافة إلى مركز للفروسية وممارسة رياضة البولو ضمن مرافق عالمية المستوى، كما تقدم مرافق الوجهة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار والغوص، ليتمكن السكان والضيوف من الانغماس في هذه البيئة الطبيعية الساحرة.

ويوجد في “نورلانا” مرسى فائق التطور، يضم 120 رصيفاً، وهو ما سيجعل الوجهة مركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة، هذا بالإضافة لخدمات التاكسي المائي التي ستكون متاحة للسكان والزوار. وسيكون نادي مُلاك اليخوت مكاناً يلتقون فيه بحثاً عن الرفاهية والهدوء، للاسترخاء والاستمتاع بتجارب تناول الطعام والخدمات الاستثنائية، والإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وبالتزامن مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير “نورلانا” وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، لتقدم لمجتمعها حياة عصرية فاخرة من خلال مرافق تمزج بين الجمال الطبيعي الأخاذ في البيئة المحيطة وأحدث التقنيات، مع مراعاة الحفاظ على البيئات البرية والبحرية في المنطقة.

جاء تطوير وجهة “نورلانا” في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات “ليجا” و”إبيكون” و “سيرانا” و”أوتامو”، وهي وجهات للسياحة المستدامة يجري تطويرها على ساحل خليج العقبة.

وتواصل إدارة نيوم جهودها لتحويلها لمدينة عصرية متكاملة الأركان.

نيوم

تجدر الإشارة إلى أن نيوم هي مدينة أطلقها ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان في 2017 وتقع في أقصى شمال غرب المملكة العربية السعودية بـإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء